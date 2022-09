Umaï Baby : la nouvelle collection pour bébé

A la rédaction, nous avons découvert une toute nouvelle marque de soins pour votre bébé. Aujourd’hui on parle d’Umaï, une entreprise respectueuse de notre environnement qui a créé sa gamme de produits de cosmétiques naturels. On présente ainsi leur toute nouvelle collection Umaï Baby qui se compose aujourd’hui de 3 produits. Mais d’abord un peu d’histoire sur Umaï !

Umaï, des cosmétiques naturels et écologiques

Umaï c’est la rencontre d’Angéline, Célia, Emeric et Sara : issus de la recherche dans le domaine des cosmétiques naturels, ingénieurs, mais aussi spécialistes en développement durable, ils partagent une même passion : celle de la nature et des grands espaces.

Amoureux de notre environnement, ils l’ont vu petit à petit se transformer. Il était impensable pour eux de continuer à le laisser se dégrader sans réagir. Ils ont alors décidé de réunir leurs expertises des cosmétiques, avec leurs valeurs et leurs engagements, pour faire bouger les choses.

Le développement durable est au cœur de leurs travaux et de la philosophie d’UMAÏ. Ils croient qu’il est possible de proposer des cosmétiques bio et naturels de qualité, agréables à utiliser et respectueux de l’environnement. C’est toute la philosophie d’Umaï.

Umaï propose alors des cosmétiques pour la peau et les cheveux et depuis peu pour bébé ! Allez on vous présente leur collection bébé cette fois !

Le coffret de naissance Gaspard (86€)

Alors déjà Gaspard, c’est qui dans l’histoire ?

Le renardeau Gaspard est l’emblème de la gamme Umaï Baby. Il vit dans les sous-bois avec sa famille. Il aime la nature et veut devenir plus tard “sauveur de la planète“. Un futur écolo en herbe qui prendra soin de notre planète !

Dans cette collection, on peut soit choisir les produits séparément soit choisir le coffret de naissance qui se compose de la trousse Sous bois, du gant Gaspard et du soin lavant Gaspard. On vous parle de chaque produit.

Le soin lavant doux Gaspard – 50 gr – 19€

Le soin lavant est en forme de petit renard (Gaspard bien évidemment). Vous pourrez l’utiliser aussi bien pour laver en douceur les cheveux de bébé que sa peau, et ce dès la naissance de votre petit bout de chou. C’est donc un soin 2 en 1, pratique !

Avec ce soin lavant doux, vous pourrez facilement faire plus de 50 lavages ! L’avantage aussi est que son pH est neutre, il est donc parfaitement adapté à la peau sensible de bébé.

Au niveau de l’odeur, elle est à tomber ! Il est composé de beurre de prune de Gascogne et d’huile d’amande douce (et je crois que c’est ça qui fait qu’on succombe à ce soin lavant). On aurait presque envie de le manger (mais non !).

Vous pourrez l’utiliser avec ou sans gant (Gaspard bien évidemment). Sa mousse onctueuse va vous ravir, c’est certain.

Le gant Gaspard – 22€

Il a été créé pour divertir bébé lors du bain. Et pour le divertir, il fait bien son job ! Avec sa petite tête de renardeau et ses jolies couleurs aux tons d’automne, on ne peut que craquer ! Il permet d’appliquer plus facilement le soin lavant doux Gaspard.

Le gant Gaspard a été confectionné en coton biologique certifié GOTS (cela signifie que le gant a été fabriqué dans le respect de l’homme et de l’environnement tout au long de la chaîne de production, de la graine semée au produit terminé.)

Il mesure environ 20 cm sur 12 cm (en ne comptant pas les oreilles). Et surtout il peut passer à la machine à 40°.

Ce gant Gaspard est vraiment mignon, on adore et bébé adore prendre son bain avec lui. Je crois même qu’ils se racontent des histoires entre eux !

Passez le gant sous l’eau tiède, puis faites mousser le soin lavant doux Gaspard sur le dos du gant. A l’aide de mouvements circulaires, nettoyez délicatement les cheveux et la peau de bébé !

La trousse sous-bois – 42€

La trousse sous bois est vraiment trop jolie. Avec ses jolis motifs aux tonalités automnales (feuille, champignons, herbes), on se retrouve directement pour un voyage en forêt avec Gaspard.

Elle est en gaze de coton. Ses dimensions de 19cm x 9 cm X 9 cm en font une trousse parfaite pour transporter tout le nécessaire de bébé ! Médicaments ou soin pour bébé, vous êtes libre de mettre ce que vous désirez dedans !

En plus, elle est toute douce et molletonnée à souhait et va donc protéger tout ce qu’il y a à l’intérieur durant vos transports.

Comme son copain le gant Gaspard, elle est confectionnée en Turquie avec du coton biologique certifié GOTS.

Le coffret de naissance composé de ces 3 produits sera parfait à s’offrir ou à offrir à une (future) maman ! On adore ! Le petit plus de la collection est que même les emballages sont 100% recyclables et recyclés. De quoi adhérer facilement à la cause d’Umaï.

Vous pouvez acheter les produits d’Umaï, directement sur leur site internet : https://umai-natural.fr/