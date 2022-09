Le Canada est une destination d’immigration populaire car il offre des attractions époustouflantes, une économie forte, de nombreuses opportunités d’éducation et d’emploi, des soins de santé de haute qualité, et plus encore.

Étant donné que le Canada est très populaire parmi les immigrants, certaines personnes essaient de profiter de ceux qui recherchent une vie meilleure. Ces escrocs gagnent de l’argent en faisant de fausses promesses d’une immigration facile et rapide, sans fournir de services de qualité. C’est ce qu’on appelle la “fraude à l’immigration”,un crime malheureusement assez courant commis en ligne de nos jours.

Cependant, il existe de nombreux professionnels de l’immigration fiables et dignes de confiance qui peuvent réellement vous aider et vous assister dans votre processus d’immigration. Le principal défi d’un immigrant potentiel est de différencier l’arnaque d’une agence d’immigration , d’un réel service de qualité d’une agence sérieuse. Si vous avez les bonnes informations sur la façon d’éviter d’être victime d’une arnaque, que vous trouverez dans cet article, vous n’aurez pas à vous inquiéter !

Vivez au Canada recommande : comment éviter les arnaques

Astuce 1 : Découvrez si l’entreprise travaille avec des avocats agréés en immigration et/ou des CRIC

Demandez toujours le nom de leur représentant légal et son numéro de licence.

Idéalement, ces informations devraient être affichées sur leur site Web. Sinon, ils doivent vous fournir les détails lors d’une conversation personnelle. Ensuite, vous pouvez rechercher le numéro de licence sur les sites Web officiels des organisations qui ont délivré cette licence. Si vous sélectionnez une agence qui ne travaille pas avec des représentants légaux autorisés, cela pourrait être un signe d’arnaque.

Par exemple, Vivez au Canada collabore avec une équipe de CRIC et d’avocats en immigration et partage ouvertement les informations concernant leur principal expert juridique sur leur site Web : C’est le signe d’une entreprise transparente et fiable.

Astuce 2 : Repérez les affirmations “trop belles pour être vraies” qu’ils font.

Si une entreprise vous promet une offre d’emploi garantie ou un taux de réussite de 100 %, vous devez absolument vérifier si cette agence est légitime. Vous devez comprendre qu’aucune entreprise ne peut donner des garanties de visa à 100%, puisque la décision finale est toujours prise par le gouvernement canadien. Cependant, un cabinet de conseil en immigration réputé, tel que Vivez au Canada, peut grandement vous aider à augmenter vos chances.Leurs experts vous conseillent sur la façon de préparer une demande solide de visa qui augmente la probabilité que celle-ci soit approuvée.

Astuce 3 : Vérifiez la légitimité de leurs moyens de paiement

Tout service de conseil en immigration a un coût – cela a du sens, puisque le travail des professionnels de l’immigration doit être rémunéré, comme tous les autres services professionnels. Cependant, il existe une différence entre un processus de paiement honnête et transparent et celui des escrocs. Un cabinet de conseil en immigration digne de confiance devrait être en mesure de vous proposer plusieurs options de paiement pour choisir celle qui vous convient le mieux. Ils devraient vous envoyer un lien de paiement sécuriséet vous aider dans le processus de paiement sans vous mettre en situation stressante. Les escrocs sont plus susceptibles de faire pression sur vous et d’exiger que vous effectuiez un paiement de manière inhabituelle, comme des cartes de débit prépayées, des cartes-cadeaux, de la monnaie virtuelle ou d’autres options de paiement louches.

Vérification de la fiabilité d’une agence d’immigration en 3 étapes

Étape 1 : Vérifiez les témoignages des clients

Il est possible que vous vous sentiez à l’aise de travailler avec un consultant en immigration lors de votre première conversation téléphonique avec cette personne

Cependant, vous devriez toujours vérifier les témoignages. Sur leur site Web, vous pouvez également trouver des témoignages de clients. Ce qui est formidable avec les avis de Vivez Au Canada, c’est qu’ils sont disponibles pour vous et donnent une bonne compréhension de l’expérience vécue par leurs clients.

Étape 2 : Vérifiez leur activité sur les réseaux sociaux

Si l’entreprise a des profils sur les réseaux sociaux, essayez de les contacter et voyez s’ils répondent rapidement. Une agence fiable doit être réactive et ouverte à la communication. Si une entreprise a des profils, mais sans contenu mis à jour et sans activité, cela est plutôt suspect et signale une approche non professionnelle de la communication en ligne. Vérifiez également si le site Web de l’entreprise est mis à jour, est assez informatif et facile à naviguer. Si le site Web essaie uniquement de vous pousser à acheter le service sans fournir d’informations utiles (informations sur l’entreprise, avis et témoignages, conseils d’immigration), vous feriez mieux de rester à l’écart.

Étape 3 : Apprenez à mieux connaître votre représentant en immigration

Portez une attention particulière au déroulement de votre première conversation téléphonique avec l’entreprise. Assurez-vous d’apprendre autant que vous le pouvez. Posez-leur toutes les questions que vous pourriez avoir sur le processus d’immigration. Demandez-leur également quels sont les services de l’entreprise et comment se déroulera le processus.

Vérifiez si leurs réponses vous semblent satisfaisantes et si le représentant de l’entreprise semble compétent et professionnel. Une agence d’immigration fiable doit être transparente et ouverte et vous fournir toutes les informations nécessaires sur le processus.

Avis sur Vivez au Canada : une excellente option d’immigration

Vivez au Canada est un exemple d’entreprise d’immigration qui vous offre le service le plus fiable pour votre processus d’immigration au Canada.

Conformément à la politique de l’entreprise,ils vérifient soigneusement l’éligibilité de chaque client et sont très transparents sur les chances du client de réussir dans le processus d’immigration. Pour savoir s’il est admissible à l’un des plus de 80 programmes d’immigration, chaque client doit d’abord passer par une évaluation d’admissibilité. Après l’évaluation, les experts juridiques de Vivez au Canada (dont les coordonnées sont divulguées ouvertement sur le site Web) aident les clients à sélectionner le programme auquel ils sont admissibles et les guident à travers toutes les étapes du processus.

Vous n’aurez pas du tout à vous soucier de la fraude à l’immigration lorsque vous traiterez avec les experts juridiques de Vivez au Canada, car vous serez assurément entre de bonnes mains.