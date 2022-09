Chiruran, tome 9 – Ed. Mangetsu

La série Chiruran se complète avec ce neuvième tome, paru en août 2022, aux éditions Mangetsu. Un manga de Shinya Umemura et Eiji Hashimoto qui revient sur le passé des membres du Miburôshi Gumi, personnages charismatiques, pour une fresque historique palpitante.

Quinze années auparavant, au siège administratif du daimyo d’Iwahana, dans la province de Jöshû, des hommes s’exercent à l’art du sabre. Leur maître, qui les observe, demande de crier plus fort ! Bientôt, il est interpellé par un garçon, Kumetarô, qui lui apporte un thé, pour se désaltérer. Fils d’un pauvre paysan, le jeune Kumetarô vouait une admiration sans bornes aux samouraïs, qui dominaient le monde, à cette époque. Alors qu’il apporte de quoi boire au maître Takahata, il écoute aussi ce qui se dit. Le maître semble impitoyable, relançant ses sujets. Il rappelle que les rues sont infestées de brigands… Aussi, les paysans paient un lourd tribut, à la sueur de leur front, pour les nourrir, eux, samouraïs ! Voilà pourquoi ils ont le devoir de les protéger au péril de leur vie. Pour le futur Nishiki Niimi, les samouraïs étaient des dieux vivants…

Le récit est toujours aussi bien rythmé et plaisant à découvrir, offrant quelques flashbacks, pour présenter les personnages. En effet, et c’est par l’un d’eux que l’on en apprend un peu plus sur Nishiki Niimi, le numéro deux du clan Serizawa, qui ne recule jamais pour atteindre son but. Le chaos s’installe dans les rangs du Shinsen Gumi, opposant deux clans. Ainsi, une guerre débute, avec de nombreux combats. Les tensions sont au cœur de ce nouveau manga, qui dévoile quelques spectaculaires combats, entre autres. Quatre chapitres sont à découvrir, pour suivre les aventures de ces combattants, et un chapitre, court et bonus, plein d’humour est également à retrouver. Le dessin est toujours aussi puissant et plaisant, avec des scènes de combats incroyables.

Chiruran est un shônen captivant, qui se poursuit avec ce neuvième tome, paru aux éditions Mangetsu. La suite des aventures des membres du Miburôshi Gumi, qui doivent faire face à une guerre intestine, qui vient déchirer leurs rangs…

