Lord Gravestone – Le dernier loup d’Alba

Le dernier loup d’Alba est le deuxième tome de la trilogie Lord Gravestone, des éditions Glénat, paru en septembre 2022. Une bande dessinée de Jérôme Le Gris et Nicolas Siner, dans laquelle se poursuit la malédiction des Gravestone, celle de John, mordu par une créature des ténèbres.

En Cornouailles anglaises, 1823, John Gravestone est enterré dans le caveau familial. Après avoir été injustement pendu en place publique, à Plymouth, John était désormais mort aux yeux de tous et pleuré par les siens. Pour les habitants du village qui l’avaient vu grandir, le jeune homme rejoignait à jamais son père et sa mère, dans le silence de leur sépulture. Mais au même moment, non loin, au manoir des Gravestone, John était bien vivant. Il était entré dans une longue phase de fièvres. Il devait rester sous bonne garde, jour et nuit, et disparaître au plus vite au regard de ceux qui le croyaient enseveli. Son oncle, à ses côtés, veille sur lui et devra donc éloigner John de l’endroit où il a toujours vécu. Il faudra aussi le protéger de Camilla, qui ne tardera pas à revenir prendre John. En effet, une morsure de cette créature ferait de John un vampire.

Le récit est de nouveau bien découpé, offrant une intrigue sombre, pleine de rebondissements et surprises. John survit à sa morsure, mais le condamne également. Son oncle et Tibbett font tout leur possible pour sauver le jeune homme et l’éloigner de la terrible créature, qui lui inflige cette malédiction. Mais Camilla compte bien continuer sa terrible vengeance… De son côté, Mary a des doutes, elle a découvert un cercueil vide, elle sait que John n’a pas été enterré, et compte bien découvrir la vérité. Les dés sont plus ou moins joués dans cette bande dessinée, qui offre son lot de surprises, car rien ne va vraiment se passer comme chacun l’avait imaginé. Le dessin est captivant, avec une ambiance sombre, un trait dynamique et fluide, des personnages travaillés et de belles planches à découvrir.

Le dernier loup d’Alba est le deuxième tome de la série Lord Gravestone, qui en comptera trois, des éditions Glénat. Un récit captivant, plein de rebondissements et de surprises, qui interpelle, captive, intéresse, en revenant sur le mythe des vampires.

