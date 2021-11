Editions de Saxe : Premier trousseau de bébé à coudre

Être enceinte ce n’est que du bonheur. Et beaucoup de futures mamans veulent de plus en plus se mettre au DIY (Do iy Yourself) à l’occasion de la naissance de leur enfant. Quoi de mieux que de se dire qu’on a fait quelque chose de nos mains spécialement pour bébé ? C’est ainsi que je vous présente le livre “Premier trousseau de bébé à coudre” de Sabine Benoit paru aux éditions de Saxe.

Dans ce livre DIY, vous allez pouvoir réaliser le premier trousseau de bébé grâce à ses 20 réalisations toutes aussi jolies les unes que les autres. Grâce à ses différents pas à pas bien détaillés et surtout les patrons fournis (à taille réelle), vous allez pouvoir coudre entre autres : un sac à langer, un gigoteuse, des chaussons, un étui à couche, une couverture, un hamac à jouets, un cube d’activité, un tapis de jeu, une balle hochet etc… Et bien d’autres petites merveilles spécialement conçue pour votre bébé. Que ce soit pour occuper bébé ou pour ses accessoires, vous allez forcément trouver votre bonheur.

Chaque projet indique trois étapes : les fournitures, la coupe (ce que vous devez découper exactement en fonction du patron) et la réalisation. Vous saurez donc exactement le matériel qu’il vous faut et si le patron comprend ou non les marges (toujours faire attention si les marges sont comprises au risque d’avoir un projet plus petit que prévu). Chaque ouvrage est aussi accompagné de photos pas à pas afin de faciliter la conception. De plus, Sabine Benoit donne en fin d’ouvrage les références exactes des tissus qu’elle a utilisé pour chaque confection.

Au fil des pages, laissez vous séduire par les modèles afin qu’ils deviennent vos propres créations ! Soyez ensuite fier(e) de ce que vous avez créé pour bébé ! A vos marques, prêtes ? Cousez !