Calendrier de l’Avent Une Petite Mousse 2021

Chaque année, le calendrier de l’Avent Une Petite Mousse rencontre un franc succès. Il faut dire que l’équipe se surpasse pour proposer une sélection inédite de 24 bières artisanales qui marque les esprits. J’ai eu le plaisir de le recevoir cette année encore et j’avais envie de vous le présenter plus en détail.



Un nouveau look pour l’édition 2021

Bonne nouvelle, Une Petite Mousse propose un tout nouveau décor pour son calendrier de l’Avent 2021. Et c’est chouette, parce que j’étais un peu frustrée l’année dernière de retrouver un look identique au précédent. L’effet de surprise à réception du calendrier est donc bien au rendez-vous, yes ! Je dois dire que je trouve le coffret très réussi. Il a été illustré à la main apparemment. On se retrouve en immersion dans un village enneigé qui ressemble à s’y méprendre à la Laponie, pays du Père Noël. Une Petite Mousse nous invite à suivre un parcours à la recherche des cases à ouvrir, 24 au total. Prêts pour la dégustation ?

Calendrier de l’Avent Une Petite Mousse : 2 versions disponibles

Les beer-lovers seront ravis d’apprendre qu’Une Petite Mousse propose 2 calendriers de l’Avent en réalité, car ils auront la possibilité de s’offrir le Calendrier Découverte. Davantage adapté aux petits budgets (59.95 € PU) il renferme 24 bières plus classiques, à goûter sans plus tarder. Pour info, il revêt un packaging rouge « Du tour du monde en 24 bières ».

Quant à celui que j’ai reçu, il s’agit donc d’un coffret de 24 bières artisanales françaises et du Monde. Soit, un cadeau idéal à faire à un amateur de bières qui aimerait se laisser surprendre par quelques saveurs inédites. En effet, Une Petite Mousse possède une équipe de passionnés qui ne cessent de rechercher des pépites pour satisfaire les papilles de ses clients et futurs à venir. Quant aux novices, ils n’auront qu’à se laisser surprendre durant tout le mois de décembre. Et qui sait ? Peut-être que cela leur donnera envie d’en apprendre encore plus sur la bière en s’offrant un abonnement à la box.

Son contenu

Comme chaque année, son contenu est riche, puisqu’il n’y aura aucun doublon parmi les 24 bières à découvrir. Le calendrier de l’Avent se démarque par sa force de proposition, les bières sont variées, plus recherchées également. Et pour guider la dégustation de chaque bière, Une Petite Mousse a glissé un livret dans lequel vous pourrez trouver quelques suggestions intéressantes. Je n’ai pas envie de gâcher la surprise en vous révélant son contenu, mais je peux d’ores et déjà vous dire que vous dégusterez des blondes, des brunes, des ambrées… Lager, Sour, Belges, American Pale Ale ou encore Stout et IPA…

Le calendrier de l’Avent Une Petite Mousse 2021 va rassembler plus d’un amoureux de la bière autour de la table, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ils pourront ainsi partager leurs impressions ou se laisser simplement surprendre par une dégustation à l’aveugle.