Silk n’ Bright, la brosse nettoyante visage révolutionnaire

Silk n’, acteur majeur dans le secteur de l’électro beauté, nous présente sa nouvelle gamme colorée de sa brosse nettoyante pour le visage : Silk n’ Bright. Sa super brosse nettoyante est alors disponible en plusieurs coloris : bleu, rose, rouge, violet.

Silk n’ Bright, qu’est ce que c’est ?

Silk’n Bright est une brosse nettoyante électrique, portative, hygiénique et économique qui nettoie la peau de votre visage en profondeur. Elle est dotée de longues tiges souples en silicone qui enlèvent les impuretés, les résidus huileux et de maquillage de votre visage, pour une peau propre et rafraichie. Elle convient à tout type de peaux grâce à son matériau en silicone très souple. Ainsi, pas de problème de sensibilité ! La brosse nettoyante est aussi livrée dans un coffret de voyage rigide très pratique qui protège l’appareil de tout dommage.

Mode vibration et pulsation à haute fréquence

La brosse Silk n’ Bright est équipée d’un mode vibration et pulsation haute fréquence. Chaque mode offre 7 réglages de vitesse et un maximum de 8 000 vibrations par minute ! Toutes les 30 secondes, le minuteur d’intervalles indique automatiquement que vous pouvez aborder une autre zone de votre visage. La brosse électrique nettoyante pour le visage s’éteint automatiquement au bout de 2 minutes. Elle est également rechargeable, et permet jusqu’à 60 utilisations sur une charge complète. Enfin, Silk n’ Bright est étanche à 100 % et donc utilisable sous la douche ou dans le bain.

Un double usage : nettoyage et massage avec le Silk n’Bright

La brosse Silk n’ Bright contient deux types de picots : les fins qui permettent un nettoyage en douceur et les plus épais qui offre plus de précision notamment pour les zones difficiles comme le nez, le menton et les yeux.

Besoin de vous relaxer ? Utilisez l’autre face ! Les rouleaux en silicone assurent un massage à la fois relaxant et stimulant pour se débarrasser plus rapidement des impuretés. La face arrière peut aussi servir pour appliquer des crèmes ou des sérums. Car grâce à la fonction massage, les produits sont mieux absorbés par la peau !

Comment l’utiliser Silk n’Bright ?

Elle est très simple à utiliser ! Si vous voulez utiliser sa fonction nettoyante, il suffit simplement de mouiller votre visage, d’appliquer votre produit nettoyant habituel sur le visage, d’allumer votre Silk n’ Bright puis de passer votre brosse sur le visage ! Commencer ainsi par la zone du front puis les joues, puis le menton et le nez. Restez environ 30 secondes sur chaque zone pour plus d’efficacité.

Si vous voulez utilisez sa fonction massage, appliquez votre crème ou sérum habituel sur le visage et passer le Silk n’bright (la face sans picot) sur votre visage. Relaxation assurée tout en faisant bien pénétrer vos produits pour qu’ils agissent plus efficacement.

Ainsi, votre nouvel allié élimine les impuretés, les résidus de maquillage et elle désincruste les pores. Elle est ainsi 5 fois plus efficace qu’un nettoyage manuel ! Puis pour la nettoyer, il vous suffit de passer un coup d’eau dessus et hop ! Elle est de nouveau prête à l’emploi.

En l’utilisant, même la première fois, on constate que la peau est plus lisse et plus lumineuse. Rien que ça. On adore sa simplicité et surtout son efficacité.

Alors prête à essayer ?

Prix conseillé : 45€.

Disponible chez Darty, Boulanger, La redoute, Cdiscount et sur Silkn.fr