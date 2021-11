Ouistiti, KESKONDI ?  – Un album L’école des loisirs

Ouistiti, KESKONDO ? est un album amusant, paru aux éditions L’école des loisirs, à paraître fin novembre 2021. Un livre, pour les jeunes lecteurs, à partir de 3 ans, de Mireille d’Allancé, qui présente avec humour un petit singe qui devrait bien apprendre la politesse !

Même loin de tout, dans la jungle, il existe un petit mot bien pratique que tout le monde utilise ! Tout le monde ou presque, car Ouistiti ne fait pas partie de ceux-là. Alors que son papa est tranquillement allongé, Ouistiti, sur son ventre, lui demande une banane, car il a faim. Avec son pied, le papa attrape une banane et la donne à Ouistiti, en lui demandant KESKONDI ? Mais, le petit singe est déjà parti. Il s’accroche de liane en liane, et part un peu plus loin. Prêt de sa maman, il découvre une bonne odeur. Il lui demande si elle lui prépare son goûter. La Man explique, qui lui manque du chocolat…

Le petit singe amusant et plein d’espièglerie, n’a pas le temps d’apprendre la politesse, car lorsqu’on lui demande quelque chose, il est déjà parti ! Pourtant ses parents et ses amis tentent bien de faire dire un petit mot sympathique à Ouistiti, mais le drôle de petit singe ne semble jamais avoir de temps, il file toujours à temps. L’histoire est plaisante et amusante à découvrir, avec ce jeune héros, qui ressemble beaucoup aux jeunes lecteurs toujours à courir partout, et ne prenant pas le temps d’être polie ! Le texte est simple, agréable, un brin vivant avec des dialogues bienveillants et justes. La gourmandise est également au cœur de cet album plein d’humour. Le dessin est expressif et coloré, tout en mouvement, présentant un univers doux.

Ouistiti, KESKONDI ? est un album, des éditions L’école des loisirs, plein de rebondissements, de surprises et d’humour, sur un petit singe bien trop gourmand et trop pressé, pour pouvoir dire un simple mot de politesse, qui ferait pourtant bien plaisir…