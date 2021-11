Sephora – Des calendriers de l’Avent à découvrir…

Sephora, grande chaîne de magasins de vente de parfums et de cosmétiques française, présente sa sélection de calendriers de l’Avent 2021, pour patienter jusqu’à Noël. De jolis coffrets à s’offrir ou à offrir, qui font du bien au moral et au corps, et se faire belle pour les fêtes de fin d’année.

Chaîne de magasins de vente de parfums et de produits cosmétiques française, depuis 1973 et appartenant au groupe LVMH, depuis 1997, Sephora est presque un incontournable, pour ceux et celles qui aiment le parfum, les produits de beauté et de soins, de grandes marques.

Pour patienter jusqu’à Noël, la marque Sephora présente différents calendriers de l’Avent, comme Huda Beauty, Rituals, Nuxe, Clinique, Payot, Benefit, ou encore Opi. Il y a aussi la marque elle-même qui présente, cette année, deux calendriers de l’Avent, le Holiday Vibes et le Do It Yourself. Il y a aussi à découvrir le calendrier de l’Après Holiday Vibes !

Une nouveauté, pour la marque, que de présenter un calendrier à remplir soi-même, un coffret qui se veut écologique et responsable, avec un calendrier réutilisable chaque année. Il est à retrouver aux rayons accessoires, et se présente dans un simple coffret. A l’intérieur, 24 pochons réutilisables en coton recyclé, avec un cordon glissant, ainsi qu’un ruban pailleté doré de 3m de long, pour les accrocher, comme une guirlande. Les pochons numérotés, avec une étoile rose pailletée et le logo Sephora, sont à remplir soi-même, avec des petits cadeaux de son choix, pour un calendrier vraiment personnalisé ! Les pochettes sont assez grandes, 13cm sur 13cm environ, pour mettre un rouge à lèvres ou deux, un vernis à ongles, un tube de crème pour les mains, mais aussi d’autres produits en DIY, accessoires… Il faudra tout de même de la place sur le mur ou ailleurs, pour accrocher cette longue guirlande, qui ne pourra pas forcément être offerte, car il faudra trouver une autre boîte, pour remplier le calendrier, pour l’offrir par la suite.

La marque française Sephora présente différents calendriers de l’Avent pour cette fin d’année, dont deux de la marque elle-même, le fabuleux Holiday Vibes, à retrouver aussi en format plus petite pour l’Après, ainsi que le Do It Yourself, sur mesure, écologique, économique et personnalisable.

La marque Sephora est à retrouver par là !