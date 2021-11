Weiss – Calendrier de l’Avent 2021 – Un Noël magique sur plantation

Weiss, chocolaterie française depuis 1882, présente un nouveau et beau calendrier de l’avent, pour cette fin d’année 2021. Un Noël magique sur plantation est un coffret illustré par Laura Lhuillier, invitant à un voyage fabuleux et gourmand, à savourer, à offrir et à garder pour soi !

Weiss, est une chocolaterie française, qui depuis 1882, présente l’Art du praliné et de l’assemblage, ainsi que le Haut Chocolat. Le savoir-faire artisanal perdure pour la chocolaterie qui maîtrise pour toute la production et innove pour surprendre et offrir le meilleur. C’est donc sans surprise et avec plaisir que l’on découvre, cette année encore, le beau et gourmand calendrier de l’Avent, en édition limitée !

Le calendrier de l’Avent est fabuleux, beau et dépaysant, avec une belle illustration de Laura Lhuillier, qui propose une nuit étoile, dans la plantation, avec des animaux exotiques et la neige qui tombe. Un coffret à offrir ou à s’offrir, où il va falloir rechercher les vingt-quatre numéros, plus ou moins cachés dans le dessin.

Derrière la première case à ouvrir, se trouve une ganache fondante et somptueuse, un palet Or blanc au cœur chocolat noir, puissant et doux à la fois. Un Caprice praliné blanc est à retrouver et à savourer dans la deuxième case. Un petit carré praliné noisette, qui est sublimé par des éclats de nougatine et enrobé de chocolat blanc. La troisième fenêtre laisse apparaitre un rocher praliné lait, à croquer et déguster, entre fondant du praliné et croustillant de la nougatine.

Ainsi de suite, des bouchées chocolatées et très gourmandes sont à savourer au fil des jours, pour le mois de décembre et jusqu’à la veille de Noël. Un joli coffret coloré, doux et dépaysant, qui cache, derrière ses fenêtres des ganaches, des pralinées et des napolitains, soit 12 saveurs différentes, donc un chocolat à retrouver deux fois, pour retrouver quelques belles sensations et bons souvenirs… L’assortiment est autant pour les petits que pour les grands gourmands, fait de chocolats made in France. Derrière les flaps des fenêtres, des constellations, pour s’éveiller à cette nuit tropicale, invite à prendre le temps, à découvrir et s’enrichir…

Weiss, chocolaterie française, présente un nouveau, beau et savoureux calendrier de l’Avent intitulé Un Noël magique sur plantation, invitant au dépaysement. Tant pour les enfants que pour les adultes, la sélection de chocolats est soignée et gourmande, aussi fondante que croustillante, avec quelques surprises à découvrir derrière les flaps des fenêtres.

