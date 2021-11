Fangs Crocs – Je veux ton (amour) sang

Fangs Crocs est un roman graphique de Sarah Andersen, paru aux éditions 404, en septembre 2021. Un livre au format roman, simple, efficace et plein d’humour qui présente la rencontre et la vie de couple d’un homme et d’une femme, pas comme les autres.

Dans un bar, une jeune femme discute avec son amie. Elle lui demande si elle préfère les chats ou les chiens. La jeune brune aux cheveux courts, affirme qu’elle préfère les chiens, sans hésiter ! A ses paroles, derrière elle, un jeune homme se retourne, surpris. Un peu plus tard, cette même jeune femme et le jeune homme se retrouvent au comptoir, à boire ensemble. Elle demande à quel groupe il appartient. Il semble un peu gêner, il hésite, émet quelques bruits avant de demander s’il s’agit de groupe d’amis. Elle répond, sans hésiter, que ce n’était pas sa question, mais elle souhaitait connaître son groupe sanguin ! La discussion se poursuit, il demande quel âge elle a. Elle affirme qu’elle a 300 ans, mais que son corps en a 26 ! Lui, reste un instant sans quoi dire, comme s’il réfléchissait, puis affirme que cela passe… Encore un peu plus tard, les deux personnages sont dehors, ils se présentent. Elle s’appelle Elsie et lui Jimmy.

C’est une rencontre et le début d’une histoire d’amour qui est à découvrir dans ce roman graphique particulier, simple, mais plutôt plaisant et efficace. En effet, c’est comme une chronique qui est à découvrir, à travers des tranches de vie de ces deux personnages attachants, surprenants et hors du commun. Les deux êtres cachent chacun leur secret, et devraient plutôt être ennemis. Elsie est une vampire et Jimmy est un loup garou, l’un au sang froid et l’autre au sang chaud, pourtant, ils semblent se compléter… Le ton est romantique, parfois doux, parfois un peu plus piquant, mais surtout plein d’humour, avec leurs différences et leurs caractéristiques. La bande dessinée se lit facilement, elle est agréable, présentant une comédie romantique unique, contemporaine et fabuleuse, très drôle, avec des personnages attachants. Le dessin, en noir et blanc et gris, est simple, également, avec un trait fin, fluide et moderne, un graphisme épuré, efficace.

Fangs Crocs – Je veux ton (amour) sang est un roman graphique original, des éditions 404, qui présente la rencontre et le début d’une belle histoire d’amour entre deux êtres étranges, entre douceur, croquant, humour.