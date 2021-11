T’choupi, le héros des tout-petits, est de retour dans un nouvel album, T’choupi visite la France, paru en octobre 2021, aux éditions Nathan. Le personnage attachant de Thierry Courtin se présente dans une histoire inédite et en format exclusif, pour faire découvrir la France et ses régions.

Cette année, pour les grandes vacances, T’choupi part, en famille, visiter la France. Papa et maman ont tout organisé, les derniers bagages sont mis en voiture, avant le départ. Pour commencer ses vacances, ils vont observer les phoques et les oiseaux dans la baie de Somme. T’choupi s’amuse et croit qu’un phoque lui a fait un clin d’œil ! Quelques jours plus tard, papa, maman et T’choupi sont en Alsace, à Strabourg. Le petit héros découvre les belles maisons à colombages. Maman explique qu’il s’agit du quartier de la petite France. Papa a prévu une randonnée dans la forêt des Vosges, où se situe le Grand-Ballon.

Ainsi de suite, et au fil des jours, T’choupi visite la France et ses régions, faisant découvrir, par la même occasion, aux jeunes lecteurs, le patrimoine français. Le récit est simple et clair, adapté aux jeunes enfants, qui se laissent entrainer dans ce voyage, à suivre le petit héros. Le texte alterne entre description et dialogue, offrant un petit plus de vie à la lecture, qui devient aussi plus immersive. Les bambins font un tour de France, dans les pas de leur héros et s’émerveillent, comme T’choupi, de découvrir des phoques, de voir un ballon sur la montagne… L’histoire est inédite et le format exclusif, pour ce nouvel album qui présente la France pour les tout-jeunes enfants. Le dessin reste rond, doux et très plaisant, présentant un univers coloré et joyeux.

T’choupi visite la France est un nouvel album, des éditions Nathan, qui présente une histoire inédite, dans un format exclusif, invitant les enfants à suivre leur héros qui découvre la France et ses régions, comme la baie de Somme, l’Alsace, les Alpes, la Provence, la Corse…