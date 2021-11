Des hommes & des animaux mignons – Calendrier 2022

Des hommes & des animaux mignons est un calendrier mural inédit 2022, des éditions Hugo & Cie, paru en septembre 2021. Un ouvrage à spirales, qui présente de magnifiques photos d’hommes et d’animaux trop mignons, aux ressemblances amusantes.

Le calendrier mural est à spirales, avec une armature assez solide, pour être accroché au mur. Le calendrier est surprenant et drôle à la fois, inédit, avec de superbes photos d’hommes et d’animaux mignons, les mettant, en quelque sorte, en concurrence ! L’ouvrage débute avec le mois de janvier, bien évidemment, présentant un lionceau, allongé sur le dos, adorable, qui semble nous regarder. Au-dessus, en comparaison, une photographie d’un homme est à découvrir, plus ou moins dans la même posture, allongé sur le dos, regardant l’objectif, avec un bras devant et un bras qui passe derrière sa tête. Une ressemblance amusante, troublante et plaisante, qui présente deux beaux spécimens…

Chaque mois est divisé en deux, il y a donc vingt-quatre photographies, voire quarante-huit, à découvrir et admirer ! Pour chaque quinzaine, des hommes et des animaux mignons sont à retrouver, se présentant de manière singulière et particulièrement similaire. Les postures sont variées, parfois drôles, amusantes, d’autres plus explicites, selon le modèle, mais dans l’ensemble, les clichés sont beaux, adorables et plaisants. C’est les ressemblances entre les deux photographies qui apporte un petit plus amusant, à ce calendrier inédit, un brin décalé et plutôt plaisant. Le calendrier est pratique à accrocher au mur, les pages se tournent facilement, avec les spirales. Les week-end et les jours fériés sont mis en couleurs, pour se retrouver plus facilement et rapidement, les jours et nombres sont affichés sous forme de colonnes.

Des hommes & des animaux mignons est un calendrier 2022 inédit, des éditions Hugo & Cie, qui présente un bel ouvrage, à offrir ou à s’offrir, pour démarrer et passer une année avec des hommes beaux et athlétiques, ainsi que d’adorables et amusants animaux.