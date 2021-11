Belledonne Chocolatier – Calendrier de l’Avent 2021

Belledonne Chocolatier, marque française, présente deux calendriers de l’Avent, pour cette fin d’année, un pour les adultes et un pour les enfants. Deux coffrets beaux et bons, à savourer tranquillement, pour patienter jusqu’à Noël, et présentant même quelques surprises de plus pour les bambins !

Belledonne est une marque française et bio, qui depuis 1991 n’a cessé d’évoluer, car du pain, c’est maintenant d’autres filiales bio qui se sont développées, pour le plus grand plaisir des consommateurs. Ainsi, en 2008 la chocolaterie bio devient le troisième métier de la marque, mettant en avant le savoir-faire des artisans, mais aussi la force de leurs valeurs.

Pour plus de sensations, d’émotions et de saveurs, pour tous les gourmands qui ne veulent pas toujours attendre et patienter jusqu’à Noël, Belledonne présente un calendrier de l’Avent pour les adultes et un autre pour les enfants. C’est ce dernier que France Net Infos vous propose…

Le calendrier de l’Avent 2022, pour les bambins, est un coffret carré et coloré, qui présente une illustration adorable, avec le Père Noël, la Mère Noël, des lutins, quelques animaux, un sapin, un bonhomme de neige, de la neige… Le calendrier est pratique, il peut s’accrocher facilement, ou se poser, comme un chevalet, avec l’aide d’un pliage astucieux, à découvrir derrière le coffret. A l’arrière, les enfants pourront aussi découvrir une décoration à découper et à assembler, lorsque le coffret sera vide et tous les chocolats grignotés !

La première case cache une belle cloche au chocolat au lait français, pur beurre de cacao. La bouchée est fondante, savoureuse, doucement chocolatée et suave. Au verso de la fenêtre, une anagramme est à élucider, pour les enfants, permettant de profiter d’un petit moment ludique et logique, à faire en famille pour les plus petits. La deuxième case un bonhomme de neige chocolaté est à retrouver et savourer. Derrière le flap, un rébus est à solutionner, simple, amusant et en référence avec Noël, bien évidemment ! Un petit Père Noël au chocolat au lait est à découvrir derrière la troisième case, tout comme un cherche et trouve illustré, où le sens de l’observation va être mis à rude épreuve.

Belledonne présente deux calendriers de l’Avent, pour patienter jusqu’à Noël, pour les petits et grands gourmands. Le coffret pour les enfants, est gourmand, mais aussi ludique, avec des figurines chocolatées, au cacao équitable bio de St Dominique, et des petits jeux pour chaque jour. A la fin, un papercraft, au dos du coffret, sera à réaliser…

La marque française bio Belledonne est à retrouver par ici…