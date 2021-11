Les 34e Rencontres cinématographiques de Cannes auront lieu du 22 au 28 novembre

Les Rencontres Cinématographiques de Cannes sont de retour ! L’année dernière, elles n’avaient pu avoir lieu en raison de la pandémie. Cette 34e édition, qui se tiendra du 22 au 28 novembre, s’annonce très riche, avec la projection de films en avant-première en présence de nombreux invités. Le jury, présidé par le réalisateur Roland Joffé, décernera son palmarès samedi soir.

De nombreux films en avant-première

Le jury devra faire son choix parmi huit films en compétition, des œuvres de qualité qui ont été présentées dans différents festivals. Certains bénéficieront de la présence du réalisateur ou d’un membre de l’équipe du film. Ainsi, Thierry de Peretti viendra à la rencontre du public pour parler de son nouveau film, Enquête sur un scandale d’Etat, Fabien Gorgeart viendra présenter son film La Vraie Famille et l’acteur Yahya Mahayni sera là pour parler de L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania.

Les Rencontres cinématographiques n’ont jamais aussi bien porté leur nom. Cette année, un très grand nombre de films seront projetés en présence du réalisateur ou de la réalisatrice, toutes sections confondues. Le public aura ainsi la possibilité d’échanger avec des professionnels du cinéma, à l’issue des projections.

Pas moins de vingt films seront présentés en avant-première, des comédies, des drames, des films très attendus et sans doute de belles surprises. Daniel Prévost sera là pour présenter Adieu Paris, le film d’Edouard Baer. Laurent Cantet, Louis-Julien Petit, François Desagnat, Clovis Cornillac, Eve Deboise, Cécile Ducroq, ou Aurélie Saada (du duo Brigitte) entre autres viendront présenter leur film.

Dans la catégorie Cannes Ecrans juniors, cinq films seront proposés. La réalisatrice Mona Achache viendra présenter son film Cœurs vaillants et François Favrat présentera son film Compagnons. De nombreuses séances seront réservées au public scolaire cette année.

Comme chaque année, les RCC feront la part belle aux documentaires. Claude Lelouch accompagnera Philippe Azoulay pour parler de Tourner pour vivre, le documentaire qui lui est consacré. Il y aura également des cartes blanches et hommages. Le président du jury Roland Joffé assistera à plusieurs séances et viendra parler de ses films La déchirure et Forgiven.

Cette année, les projections auront lieu dans plusieurs cinémas : l’espace Miramar, le cinéma les Arcades, La Licorne et le Cinéum à Cannes-La-Bocca.

Un jury présidé par Roland Joffé

Le réalisateur Roland Joffé, à qui l’on doit le magnifique La Déchirure, récompensé de trois Oscars en 1985, présidera le jury de cette 34e édition. Il sera entouré de la réalisatrice Eve Deboise, qui vient de tourner Petite leçon d’amour, de la productrice Catherine Dussart, des réalisateurs Yves Jeuland et Nicolas Pleskof et des actrices Charlotte Kady et Lola le Lann.

Pour plus de renseignements sur les films et sur les horaires des projections : https://cannes-cinema.com