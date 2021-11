Le calendrier de l’Avent Maria Galland Paris en édition limitée

Si vous adorez les calendriers de l’avent avec tout pleins de produits de beauté divers et variés, vous allez forcément adorer le calendrier de l’Avent de Maria Galland ! Attention spoiler alert, on vous dévoile son contenu !

Une belle boîte pleine de signification

Dans sa belle boite blanche qui est une représentation à la fois chic et sobre de l’hôtel particulier de la maison Maria Galland au coeur de Paris vous découvrirez 24 cases à ouvrir. Que vous connaissiez ou non la marque vous allez forcément adorer les 24 surprises prestigieuses qui se cachent derrière chaque volet. Et on parie même que certains vont devenir les futurs chouchous de votre trousse de beauté !

Un contenu varié !

Comme je vous le disais précédemment, le contenu est très varié. Et personnellement c’est ce que je recherche dans un calendrier de l’avent (en plus d’être surprise !). Démaquillants, gommage, crème de jour, masque, sérum, contour yeux, vernis, crayon pour les yeux, rouge à lèvres, gloss vous ne serez pas déçue ! Il y a du choix et ça on adore !

On est essentiellement sur des produits pour le visage dans ce calendrier de l’avent que ce soit en soin qu’en maquillage (à une exception pour le vernis à ongles).

Parmi les 24 produits, vous trouverez aussi différents formats : 5 produits en format vente, 8 en format voyage (pratique pour l’avion !) et 11 doses d’essais (en 3ml). On adore avoir plusieurs types de formats ils sont toujours pratique ! La valeur des produits est égale à 366,50€ alors que le prix du calendrier est à 99€. Un bon rapport qualité/prix et de quoi (re)découvrir une large gamme de produits Maria Galland.

Plusieurs gammes visage présentes dans le calendrier !

Dans ce merveilleux calendrier de l’avent, plusieurs gammes visage de la marque Maria Galland sont présentes. Entre gamme iconique et gamme de luxe, notre coeur ne sait plus où donner de la tête ! Vous retrouverez notamment les gammes :

Hydra’Global : La gamme restaure l’hydratation naturelle et énergise votre beauté.

La gamme restaure l’hydratation naturelle et énergise votre beauté. Activ’Age : Une gamme anti-âge aux actifs innovants pour estomper les rides et lignes d’expression.

Une gamme anti-âge aux actifs innovants pour estomper les rides et lignes d’expression. Lumin’éclat : La gamme de soins est faite sur mesure pour agir contre les premiers signes de l’âge.

La gamme de soins est faite sur mesure pour agir contre les premiers signes de l’âge. Lift’expert : Dans cette gamme, les soins liftants et repulpants donne une peau plus lisse chaque jour.

Dans cette gamme, les soins liftants et repulpants donne une peau plus lisse chaque jour. Régénération : Collection historique de la marque, la gamme régénération et ses produits aux substances actives régénérantes, ont pour effet de repulper et lisser la peau.

Collection historique de la marque, la gamme régénération et ses produits aux substances actives régénérantes, ont pour effet de repulper et lisser la peau. Mille : Des soins premium, à la formule unique et aux actifs ultra-précieux concentrés, développés spécifiquement pour les besoins de votre peau.

Spoiler Alert !

Bon si vous ne voulez pas connaître le contenu exact du calendrier de l’Avent de Maria Galland, je vous conseille de vous arrêter ces dernières lignes ! Après, vous êtes prévenue !

Gamme visage :

Hydra’Global (6 produits) : Crème 260 – 20 ml (1er décembre) , Sérum 240 – 3 ml(2 décembre) , Gel crème contour des yeux 250 – 3 ml (3 décembre), Masque désaltérant 280 – 3 ml (10 décembre), masque froid défatiguant regard 251 – 3 ml ( 13 décembre), crème riche 261 – 3 ml (19 décembre)

Crème 260 – 20 ml (1er décembre) , Sérum 240 – 3 ml(2 décembre) , Gel crème contour des yeux 250 – 3 ml (3 décembre), Masque désaltérant 280 – 3 ml (10 décembre), masque froid défatiguant regard 251 – 3 ml ( 13 décembre), crème riche 261 – 3 ml (19 décembre) Activ’Age (1 produit) : Crème confort 761 – 20 ml (22 décembre)

Crème confort 761 – 20 ml (22 décembre) Lumin’éclat (3 produits) : Masque de nuit récupérateur 380 – 3 ml (14 décembre), crème Insta glow 361 – 20 ml (15 décembre), soin regard jour 350 – 3 ml (16 décembre)

Masque de nuit récupérateur 380 – 3 ml (14 décembre), crème Insta glow 361 – 20 ml (15 décembre), soin regard jour 350 – 3 ml (16 décembre) lift’expert (3 produits) : Sérum 640 (18 décembre) 3 ml, crème 660 – 20 ml (11 décembre), sérum 640 – 3 ml (18 décembre)

Sérum 640 (18 décembre) 3 ml, crème 660 – 20 ml (11 décembre), sérum 640 – 3 ml (18 décembre) Régénération (1 produit): Crème régénératrice 5 – 3 ml (5 décembre)

Crème régénératrice 5 – 3 ml (5 décembre) Mille (1 produit) : Crème Mille – 15 ml (24 décembre)

Crème Mille – 15 ml (24 décembre) Démaquillants (4 produits): Lait démaquillant 6 – 50 ml (6 décembre), lotion soyeuse 64 – 50 ml (7 décembre), masque souple 2 – 3ml (8 décembre), Gommage doux 66 – 20 ml (9 décembre)

Lait démaquillant 6 – 50 ml (6 décembre), lotion soyeuse 64 – 50 ml (7 décembre), masque souple 2 – 3ml (8 décembre), Gommage doux 66 – 20 ml (9 décembre) Autres (1 produit) : Crème nutricontour 93 – 3 ml (21 décembre)

Maquillage :

lèvres (3 produits) : Soin nutri Gloss 529 Format vente (4 décembre) teinte Corail de Nouméa, Volumateur lèvre 528 – format vente (12 décembre) teinte 10 (rose crème), rouge à lèvre “Le rouge” Format vente – Rose éclat (23 décembre)

Soin nutri Gloss 529 Format vente (4 décembre) teinte Corail de Nouméa, Volumateur lèvre 528 – format vente (12 décembre) teinte 10 (rose crème), rouge à lèvre “Le rouge” Format vente – Rose éclat (23 décembre) Yeux (1 produit) : Crayon yeux infini waterproof – Format vente – noir avec son embout estomper

Crayon yeux infini waterproof – Format vente – noir avec son embout estomper Vernis à ongles (1 produit) : Vernis à ongles 507 Rose cachemire – format vente (20 décembre)

Maintenant que vous savez tout sur ce très beau calendrier de l’avent il ne vous reste plus qu’à craquer ! Alors prête à ouvrir vos cases à partir du 1er décembre ?

Calendrier de l’Avent Maria Galland 2021

Prix de vente conseillé 99€ (valeur 366,50€)

Contenu : 24 produits dont 5 formats revente, 8 tailles voyages et 11 doses d’essai.

Disponible en vente en instituts Maria Galland Paris Agréés ou sur www.mariagalland.com