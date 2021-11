Calendrier de l’Avent La Thé Box 2021 “Mon Beau Sapin”

Quel plaisir de vous retrouver aujourd’hui pour vous parler du calendrier de l’Avent La Thé Box 2021 que j’ai eu le plaisir de recevoir, à savoir « Mon Beau Sapin ». Si vous êtes à la recherche d’un calendrier multimarques permettant de goûter à différents thés, infusions et rooibos, il est fait pour vous !

Je suis ravie de pouvoir vous parler de La Thé Box, puisque le concept évoque deux de mes sujets de prédilection, à savoir le thé et les box. Il s’agit donc de recevoir une box inédite chaque mois, concoctée avec soin, permettant de découvrir une sélection de différents thés. Et ce qui est flagrant avec La Thé Box, c’est la force d’imagination de l’équipe qui n’a de cesse de proposer des box aux univers magnifiques, dans des thématiques variées et inspirantes. Je ne peux que vous encourager à aller jeter un coup d’oeil sur leur site officiel, les box ont un contenu en totale adéquation avec le thème annoncé. De précédentes éditions sont également disponibles à la vente sur leur boutique en ligne. D’ailleurs, si vous êtes en manque d’inspiration pour vos cadeaux de Noël, je ne peux que vous encourager à aller jeter un coup d’oeil.

Mon avis sur le calendrier de l’Avent La Thé Box 2021

Le calendrier de l’Avent 2021 revêt une parure rouge intense cette année. Quant aux illustrations qui l’habillent, elles sont de couleur or, soit dans un esprit festif. D’ailleurs, elles fourmillent de détails, puisque corrélées les unes aux autres, elles représentent un magistral sapin de Noël.

Lorsqu’on observe longuement la couverture du calendrier de l’Avent, on remarque la présente d’oiseaux qui prennent complètement part au décor, avec notamment des paons, des colombes. Nous retrouvons bien sûr des éléments indissociables de Noël, à savoir des branches de houx, des boules et cette étoile au sommet, annonciatrice de moments heureux en famille.

Le calendrier s’ouvre comme un livre. À l’intérieur, 24 cases joliment illustrées renfermant une sélection de thés, tisanes et rooibos de marques reconnues que j’ai d’ailleurs plaisir à vous présenter régulièrement. Au programme, Dammann, Les Jardins de Gaïa, Tamia & Julia, Nina’s, English Tea Shop, Nunshen, Les Jardins d’Osmane, Pagès, Choice et Yogi Tea. Les saveurs quant à elles semblent variées, de quoi ravir nos papilles durant tout le mois de décembre.

Vous l’aurez compris, je suis charmée par le calendrier de l’Avent La Thé Box 2021. D’ailleurs, si vous avez envie de vous l’offrir, n’hésitez pas à vous rendre rapidement sur le site officiel car j’ai bien peur qu’il soit très vite épuisé.

