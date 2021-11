Calendrier 2022 – Tu peux pas comprendre, t’es pas un chat !

Tu peux pas comprendre, t’es pas un chat ! revient dans une nouvelle version, sous forme de calendrier, pour passer une année sous le regard, ou presque, de ces félins adorables. Un bel ouvrage, des éditions Larousse, paru en septembre 2021, qui permet de s’organiser, tout en s’amusant des photos et bêtises de chats.

Le calendrier, pour l’année 2022, est un chevalet, qui se ferme avec l’aide d’un ruban de satin. Il faut le détacher, pour rabattre la couverture de l’autre côté, puis, nouer les rubans, pour faire tenir le chevalet bien droit et découvrir la première page. C’est, bien évidemment, par le mois de janvier, que débute l’ouvrage, avec une belle et grande photo, d’un chat et d’un chien, sous la neige. Ensuite, c’est la première semaine de l’année qui est à retrouver, avec une autre photographie amusante, ainsi qu’un petit récapitulatif du mois.

Ainsi de suite, une nouvelle page présente une nouvelle semaine, avec une photographie de chat et sa légende décalée. Chaque page est détachable, pour effeuiller l’année, au fur et à mesure des semaines et laisser apparaitre de nouvelles illustrations. Les saisons sont bien marquées, avec des photographies amusantes, des légendes drôles et décalées, permettant de lâcher prise un instant, avant de reprendre le travail. Le calendrier annuel est très complet, avec des lignes pour chaque jour, afin de noter quelques infos, les jours fériés et les vacances scolaires sont bien spécifiés, afin de s’y retrouver plus facilement et rapidement. Les phases de la Lune sont aussi à découvrir et un mémo pour les anniversaires est à compléter à la fin de l’ouvrage.

Tu peux pas comprendre, t’es pas un chat ! est un calendrier annuel, des éditions Larousse, sous forme de chevalet pratique, qui se tient debout, à déposer sur son bureau, à la maison ou au travail, pour s’organiser, tout en s’amusant à découvrir des félins adorables et drôles, ainsi que des légendes décalées et amusantes.