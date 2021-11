Les âmes du temps perdu, signé David Perroud

David Perroud, auteur du best-seller Les amants du ciel se retrouvent toujours ici-bas, nous propose son nouveau roman intitulé Les âmes du temps perdu, paru en octobre 2021 aux Editions Jouvence.

Arold est professeur à l’université d’Auckland. Chercheur en civilisations anciennes, il se retrouve convoqué par un militaire haut gradé dans le but de résoudre un mystère scientifique de taille : un objet retrouvé sous plus de deux kilomètres de glace en Antarctique. Ariel quant à elle est une scientifique renommée dans le domaine de la physique quantique. En pèlerinage au fin fond de l’Himalaya, en direction d’un monastère reculé, elle fait une expérience de mort imminente aussi lumineuse que saisissante.

Arold et Ariel ne se connaissent pas mais sont indirectement liés l’un à l’autre, par le passé et par un objectif commun qui pourrait bouleverser, dans un sens comme dans l’autre, l’humanité toute entière. Et le moine Shangam vient faire la jonction entre ces deux intelligences, mais aussi et surtout entre ces deux âmes qui ne cessent de se retrouver à travers le temps et l’espace.

Cet étrange objet pourrait-il venir d’une ancienne civilisation ? Serait-il la clef pour la survie de l’Homme sur Terre ?

Dans Les âmes du temps perdu, David Perroud nous invite à voyager dans le temps pour mieux comprendre notre présent. Et dans ce livre, tout y est : C’est à la fois une aventure humaine, spirituelle et amoureuse. L’auteur, qui a ce don incroyable de nous faire rêver, maitrise le rythme et le suspense à la perfection. Un récit, à la frontière entre fiction et réalité, à lire sans plus attendre !

