Et la vie reprit à petites foulées, signé Giulia Larigaldie, réalisatrice de biographies multimédia et écrivaine, est paru en août 2021 aux éditions Jouvence.

Laura est sportive, battante et aventurière. Pascale est une mère de famille, douce et timide. Pauline est quant à elle une belle femme, parfaite sous tous rapports et quelque peu secrète. Trois caractères, trois vies bien différentes. Et pourtant.

Ces femmes vont bel et bien se rencontrer en faisant leurs premiers pas dans un club de course à pied à Annecy. Elles doivent faire équipe. Et elles le savent, elles n’ont pas le choix. Mais c’est en progressant ensemble qu’elles vont commencer à s’apprivoiser puis s’apprécier pour enfin devenir amies.

L’occasion pour elles de se dévoiler, de faire tomber les masques et de laisser à nu leurs vulnérabilités.

Parce qu’elles ont toutes les trois leurs propres blessures, leurs douleurs et secrets, leurs moments de joie et de tendresse, mais également des peurs, des rêves et des espoirs. Et la vie reprit à petites foulées, c’est finalement le récit de trois femmes que tout opposent et qui, malgré leurs difficultés et leurs différences, vont avancer ensemble, se soutenir jusqu’à courir vers qui elles sont vraiment. Un roman profondément émouvant, d’une belle douceur, qui expose des moments de vies, dans toutes leurs splendeurs. Un roman ressourçant qui met en lumière, aussi poétiquement que le printemps, la renaissance et la résilience.

A découvrir également aux Editions Jouvence :