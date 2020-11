Les secrets de notre conscience, de David Perroud et Helen Mc Geachy

David Perroud et Helen Mc Geachy nous proposent leur dernière création intitulée Les secrets de notre conscience, paru en octobre 2020 aux éditions Jouvence.

Adèle est ingénieur en électricité. Une scientifique plutôt pragmatique qui semble, à son grand étonnement, voyager à travers ses rêves. Son étrange imagination l’impressionne. Elio, père célibataire, est quant à lui magnétiseur. Sa vie spirituelle, riche, l’amène à vivre et ressentir les énergies de ceux qui l’entourent.

Les secrets de notre conscience, c’est l’histoire de deux individus qui, a priori, n’ont rien en commun, mis à part peut être l’envie de vivre une belle histoire d’amour.

Mais quelque chose, à un autre niveau, va faire que ces deux vies vont se rapprocher, pour ensuite s’attirer. Une succession de hasards vont les amener à faire connaissance, grâce à une application de rencontre. Et ce sont deux mondes qui se rejoignent, deux univers totalement différents qui vont évoluer au contact de l’autre.

A travers ce récit, David Perroud questionne le hasard et la synchronicité. Il nous invite à découvrir des notions importantes… Expérience de mort imminente (EMI), sorties hors du corps, conscience, corps énergétiques…, des concepts passionnants qui ne cessent d’intriguer la science matérialiste, lorsque bien sûr celle-ci ne les rejette pas. Helen Mc Geachy accompagne merveilleusement bien les mots de l’auteur grâce à un graphisme d’un beau ton bleuté, simple, délicat et aérien. Les secrets de notre conscience, c’est finalement une magnifique histoire sur l’ouverture au subtil, à l’autre et à soi. Une belle découverte à offrir et partager !

