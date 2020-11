La Belle au bois dormant – Le bel album aux découpes laser

La Belle au bois dormant est un nouvel album de Gaël Aymon et Sébastien Pelon, qui offre à découvrir un célèbre conte dans un beau livre, avec des découpes laser, pour un effet « dentelle » somptueux. Un bel album paru aux éditions Nathan, fin octobre 2020, pour les jeunes lecteurs dès 5 ans.

Au plus profond des bois, il y a une fontaine, sous les feuilles d’un chêne. Seule, la reine s’y baigne. Sa peine de ne pas avoir d’enfant la fait pleurer. Ainsi, trois larmes tombent dans les eaux sombres. A la troisième, une petite grenouille surgit. La rainette demande à la belle dame de ne plus pleurer, puis lui fait la promesse qu’elle aura bientôt un enfant. Par contre, ce jour-là, il ne faudra pas oublier de remercier la fée de la fontaine. Puis un éclair blanc jaillit, la petite grenouille disparaît. L’automne et l’hiver passent, le ventre de la reine s’arrondit doucement.

Le conte est revisité, adapté aux jeunes lecteurs, qui découvrent ici, le joli récit de la Belle au bois dormant. Une histoire faite de sortilège, de malédiction et d’une promesse qui ne sera pas tenue ! La lecture est plaisante, aménagée et ajustée, pour les enfants, les emportant ainsi dans un conte classique. Mais la force de cet album réside dans les illustrations et les découpes laser, offrant ainsi un joli conte à visionner. En effet, le dessin est somptueux, avec un trait moderne, parfois strict et parfois rond, jouant avec les ombres et les contrastes. Les découpes au laser viennent embellir les illustrations, jouant avec les effets de lumière et apportant toujours plus de délicatesse au trait.

La Belle au bois dormant est un bel album des éditions Nathan, un conte de toujours à découvrir et redécouvrir et aux illustrations somptueuses et douces, accompagnées de découpes laser délicates. Un bel ouvrage à retrouver au pied du sapin de Noël…