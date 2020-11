28 novembre – Journée Mondiale sans achat avec Valère Corréard

Ce samedi 28 novembre aura lieu la journée mondiale sans achat. Au lendemain du black friday, cette journée mondiale nous demande à réfléchir à notre consommation et à changer nos habitudes. Le but ? Lutter contre le gaspillage de la société de consommation !

A cette occasion, le fondateur d’ID (linfodurable.fr) et chroniqueur de France Inter Valère Corréard, nous invite à faire une pause et à nous interroger sur notre façon de consommer, sur nos besoins réels. Avec à l’appui son tout premier livre “Changer d’ère, l’air de rien” (édition Rue de L’échiquier) Valère Corréard nous délivre les clés pour regagner une forme de liberté individuelle par le biais d’une approche plus durable.

“Lorsqu’on adopte une consommation responsable, on ne le fait pas pour sauver la planète, on le fait d’abord et surtout pour soi. Mais cette sobriété a des conséquences directes et bénéfiques sur notre communauté, l’environnement, la société et, pourquoi pas, sur le devenir de l’espèce humaine” Valère Corréard Mais que pouvons nous faire ? L’idée ? Réfléchir sur ce que nous avons vraiment besoin. Avons nous réellement besoin de ce nouveau téléphone dernier cri alors que le nôtre fonctionne encore parfaitement ? Est ce que ma machine à laver de 10 ans peut encore faire l’affaire ou vaudrait il mieux en prendre une toute neuve car il y a une super promo de -30% ? Et ce petit haut trop mignon, est il utile de l’acheter alors que j’en ai déjà 20 dans mon dressing ? Posons nous les bonnes questions ! Prenons de la hauteur et n’achetons pas quelque chose de potentiellement inutile juste pour le plaisir de consommer.

Par exemple, au lieu d’acheter toujours du neuf, on peut tenter le seconde main. Que ce soit des vêtements, des meubles, de l’électroménager, on peut tout trouver facilement en occasion et surtout en bon état. N’achetons pas juste parce qu’il y a une promo d’enfer dans le magasin. Achetons de manière raisonnable et raisonnée.

Le “less is more”, nouvelle philosophie à adopter ?

“Dans le contexte actuel, avec la crise sanitaire, beaucoup se sont retrouvés face à leur quotidien et ont parfois revu leurs priorités. La journée sans achat est une journée symbolique et éducative pour interpeller le consommateur à se questionner sur la place de l’achat dans leur quotidien. Quand on se prête au jeu sur une journée, on constate très vite que la consommation est omniprésente. Une session shopping, un achat compulsif…. les occasions sont nombreuses et le consommateur est sans cesse sollicité. Le Black Friday en est un bel exemple. Au travers de mon livre, j’essaie de donner des clés pour que chacun puisse faire ses propres choix, et mettre en avant les bénéfices individuels et collectifs.” Valère Corréard.

Valère Corréard nous invite au travers de son livre “Changer d’ère l’air de rien” mais au travers aussi de sa philosophie générale à consommer différemment tout en pronant le “Less is more” (moins ça devient mieux).

Alors, adopteriez vous cette nouvelle philosophie de vie ?