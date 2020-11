Cewe – Calendriers de l’Avent personnalisés avec vos photos

Cewe, leader européen de l’impression photo, présente deux nouveaux calendriers de l’Avent personnalisables, avec photographies et petites gourmandises Kinder ou Ferrero. Des coffrets pour se faire plaisir ou à offrir, pour revivre de tendres moments en famille.

Cewe, leader européen de l’impression photo, innove depuis plus de cinquante ans pour transformer de beaux souvenirs en cadeaux personnalisés, pour particuliers. Parmi la large gamme de produits personnalisables, plusieurs calendriers de l’Avent sont à retrouver, pour patienter jusqu’à Noël, dont deux nouveautés pour cette fin d’année. En effet, il y a le calendrier photo de l’Avent avec des chocolats Ferrero, ainsi que le calendrier photo de l’Avent avec fenêtres à personnaliser et chocolats Kinder.

C’est ce dernier que France Net Infos a pu découvrir et déguster. Le projet, sur le site internet se réalise facile, étapes après étapes, pour réaliser le parfait calendrier de l’Avent personnalisé. Après avoir choisi la taille et l’orientation, il suffit d’ajuster les photos sélectionnées, pour les insérer sur le recto de la boîte, puis à l’intérieur de toutes les fenêtres, soit vingt-quatre. Souvenirs et gourmandises, sont donc au rendez-vous, pour se faire plaisir, ou plus particulièrement pour faire plaisir. Un petit cadeau avant l’heure, pour se régaler de Mini Kinder Bueno, Mini Barres Kinder et de Kinder Schoko-bons. Des chocolats savoureux, onctueux et fondants, que l’on aime à retrouver. Mais à l’intérieur des fenêtres, sont également à découvrir de petites photographies, pour les souvenirs d’une vie ou de l’année, afin de se remémorer les bons et tendres moments, entre amis ou en famille.

Cewe propose aussi différentes idées de cadeaux personnalisables, pour plaire à tous, entre mugs, boules à neige, sacs en tissu, puzzles… Les objets sont de qualité, tout comme les reproductions des photographies, permettant ainsi de profiter de moments de bonheur, de ces beaux instants dont on veut toujours se rappeler.

Pour cette fin d’année, Cewe, leader européen de l’impression photo, présente de superbes calendriers de l’Avent, dont deux nouveaux plutôt gourmands et plein de souvenirs, ainsi qu’une jolie gamme de produits à offrir et à retrouver au pied du sapin de Noël.

Le leader européen de l’impression photo Cewe est à retrouver par là.