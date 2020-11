Clic’Educ – Color animé, le nouveau jeu éducatif Nathan

Les éditions Nathan, ce sont des livres, mais aussi des jeux éducatifs, de société, de cartes, créatifs et quiz, qui proposent aux enfants de grandir tout en s’amusant. Clic’Educ – Color animé est un nouveau jeu, pour les enfants à partir de 2 ans, qui permet de manipuler, identifier et associer les couleurs.

Le jeu Clic’Educ – Color animé est un nouveau jeu qui se présente dans une belle boîte colorée, pour les enfants de 2-4 ans. Un coffret qui se compose d’une grille pupitre transparente et légèrement inclinée, de huit planches d’activités recto-verso, de quarante-huit pions ainsi que six pions avec effet optique.

Le jeu est très simple, l’enfant pose sa grille pupitre devant lui, puis choisit une planche d’activités, à positionner sous la grille pupitre. Il suffit, ensuite de repositionner les bons pions de couleurs au bon endroit, pour reproduire le dessin. Le jeu permet ainsi à l’enfant de développer son sens de l’observation, ses capacités de reconnaissance des couleurs et d’association, sa motricité fine et son imagination. Les pions sont de huit couleurs différents, permettant de compléter des tableaux, et six autres pions, de deux tailles différentes, offrent des effets d’optique et tournent sur eux-mêmes, pour actionner ces effets captivants et incroyables, pour les enfants, qui s’en amuseront beaucoup. Les pions sont faciles à clipper et faciles à retirer, pour réaliser les seize modèles présentés, dont deux sont blancs, invitant les enfants à créer et poser leurs propres couleurs, selon leur envie.

Le jeu Clic’Educ – Color animé est un jeu Nathan, qui est original, avec des engrenages et des effets d’optiques, éducatifs, développant la motricité fine, l’observation et l’imaginaire. Les enfants de 2 à 4 ans, vont pouvoir jouer avec les couleurs, reproduire des modèles et imaginer leurs propres motifs, à travers ce jeu simple et curieux, qui se retrouvera certainement au pied de plusieurs sapins de Noël.

