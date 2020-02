Les lois du miroir, créez la vie que vous désirez, signé Caroline Beauchamp, est paru en mai 2018 aux Éditions Jouvence.

Dans Les lois du miroir, créez la vie que vous désirez, l’auteure part du postulat suivant : Ce qui se présente à nous n’est que le miroir de ce qui se passe à la fois dans notre esprit et notre cœur. Pour Caroline Beauchamp, maitriser les lois du miroir nous permet de vivre une vie qui a du sens. C’est pourquoi elle nous invite, dans le premier chapitre de son livre, à découvrir l’impact des pensées, de nos ressentis et de nos croyances. Tout cela pour pouvoir ensuite les utiliser à bon escient. Car utiliser les lois du miroir, c’est finalement utiliser son mental et son imagination, le rêve, pour créer notre réalité. Et pour ce faire, elle nous offre techniques et astuces pour passer à l’action, avec courage et persévérance.

Dans la deuxième partie de son livre, l’auteure nous amène à nous révéler, trouver notre chemin de vie, notre voie, pour aller là où l’on doit être. Il s’agit ici d’apprendre à se reconnaître, pour attirer à soi ce dont on a véritablement besoin.

Caroline Beauchamp nous guide pas à pas pour que l’on puisse vivre nos rêves, au-delà de nos croyances limitantes et nos doutes.

Les lois du miroir, créez la vie que vous désirez est un outil précieux pour reprendre son pouvoir personnel et recréer sa vie à chaque instant. Un livre rempli d’espoir, de joie et de bienveillance pour nous aider à Être, dans la joie, tout simplement.

