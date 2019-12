Émotions, mode d’emploi – Les utiliser de manière positive, signé Christel Petitcollin, est paru en octobre 2019 aux Éditions Jouvence.

Conseillère et formatrice en communication, psychothérapeute et conférencière, Christel Petitcollin est l’auteure de nombreux ouvrages, et notamment de Je m’organise mieux et je vis sans stress, Scénario de vie gagnant et Je sors de jeu victime, bourreau, sauveur.

Dans son livre Émotions, mode d’emploi – Les utiliser de manière positive, l’auteure nous invite à (re)découvrir nos émotions de base : la joie, la colère, la tristesse et la peur. On les acquière dès la naissance et nous permettent de grandir. Mais il en existe d’autres. Ce sont les émotions apprises, liées à la socialisation : la jalousie, la frustration, la honte… Celles-ci demandent à être connues et reconnues pour pouvoir avancer sereinement. C’est pourquoi l’auteure nous amène à comprendre comment ces émotions sont créées et surviennent, et nous accompagne pour que l’on puisse les accueillir et non plus les combattre.

Car ces émotions, ce sont avant tout des informations, des alertes, qui doivent être prises en compte pour apprendre de soi et (re)définir ses besoins.

Finalement, pour Christel Petitcollin, les émotions sont des alliées qui nous guident pour pouvoir nous reconnecter à notre corps, nos envies et reprendre notre vie en main. Elles nous permettent de nous débarrasser des liens toxiques, des angoisses et nous poussent à retrouver notre équilibre.

Émotions, mode d’emploi, c’est un manuel simple, concis mais surtout incroyablement efficace. On plonge dans cet univers, ce monde intérieur qui est le nôtre. Un voyage d’une belle douceur !

A découvrir également aux Éditions Jouvence :