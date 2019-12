La Gigantomaskmarade, un jeu L’école des loisirs

La Gigantomaskmarade est un coffret, un jeu de la maison d’éditions L’école des loisirs, paru en novembre 2019. Un jeu de plateau original, de 2 à 5 joueurs, pour les enfants à partir de 6 ans, dont le but est de reconstituer un puzzle pour gagner.

La boite carrée et colorée se compose d’un plateau de jeu, d’un dé, de 35 cartes, de dix pions poussins, de cinq puzzles poussin et une pièce de Blaise le poussin masqué et de la règle du jeu. Le but du jeu est de devenir Blaise, le poussin masqué, en étant le premier joueur à collecter les 4 pièces du puzzle de Blaise et sa tête avec son masque !

Pour débuter le jeu, il faut mélanger et déposer les cartes, au hasard, faces cachées, sur toutes les cases vides du plateau de jeu. Les pièces de puzzle sont déposées dans la boitapioch’, en forme d’œuf. C’est le joueur qui imite le mieux un poussin qui devient le poussin masqué. Il prend le pion du poussin masqué de la couleur de son choix. Les couleurs définies par les joueurs, chacun prend place dans sa maison. Le dé est lancé, déterminant le nombre de case à parcourir. Lorsque le joueur s’arrête sur une case, il faut retourner la carte pour exécuter l’action demandée. La carte est laissée face visible sur la case. Ainsi de suite les joueurs lancent le dé et se déplacent dans le sens qu’ils souhaitent, finissent par retourner une carte et exécuter l’action demandée. Lorsqu’un joueur obtient un six avec le dé, il peut piocher directement une pièce de puzzle de Blaise.

La Gigantomaskmarade est un jeu est plein de rebondissements, le parcours sur le plateau plein de surprises, de gages et de défis, pour une partie de jeu pleine de fous rires. Un jeu rythmé et d’ambiance, à retrouver, pour les enfants plein de malices, au pied du sapin de Noël.