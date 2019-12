Partagez





Vaux-le-Vicomte se pare de ses plus belles couleurs pour fêter Noël. Le château et tout le domaine deviennent un monde merveilleux où illuminations et animations offrent la promesse d’une parenthèse enchantée pour toute la famille ! Nouveauté 2019

Vaux-le-Vicomte

fête la tradition de Noël jusqu’au 5 janvier 2020

C’est l’un des plus beaux châteaux de France. C’est même celui qui a inspiré Versailles à Louis XIV. Mais pour Noël, lorsque le soleil se couche, que les lumières deviennent rasantes, le spectacle est encore plus merveilleux ; le Château s’illumine et se pare de milliers de scintillements. L’Histoire de France rencontre la féérie de Noël.

Nouveauté Noël 2019