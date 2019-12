Partagez





Lorsque l’on vit dans une famille où la sorcellerie passe de mère à fille, la vie, pour un jeune garçon est quelque peu compliquée. Dans « Fils de sorcières », une adaptation du roman du même nom, de Pierre Bottero, c’est le petit Jean qui se retrouve au milieu d’une famille de sorcières. Et il va devoir sauver cette famille, malgré son « handicap » : l’absence de pouvoirs – Paru le 27 Novembre aux Éditions Jungle, catégorie « Pépites », cette BD jeunesse est une jolie ôde à la famille ! À partir de 7 ans.

Le décor :

Une nuit grisâtre où le ciel semble en colère …

Jean passe son dernier jour de vacances chez Pépé et Mamie. Il sait parfaitement pourquoi les forces de la nature se déchaine, là, dehors ! C’est probablement sa petite soeur Lisa, qui fait encore un cauchemar. Heureusement, Mamie a vite fait de régler le problème, avec un verre d’eau et un peu de magie pour éloigner les nuages !

Car, dans la famille de Jean, il est le seul à ne pas posséder de pouvoirs spéciaux. Seules les femmes peuvent devenir des sorcières, et se le transmettent de mères à filles.

Jean est un peu nostalgique. Il se sent si différent. Il se demande si c’est à cause de cette différence, que son père est parti, lorsqu’il avait 5 ans.

Le lendemain, c’est lorsque leur mère arrive pour les récupérer que tout se gâte. Pépé et mamie n’ont plus de nouvelles de Méropé, une des soeurs de Maman, et personne ne l’a vu au travail. Il est temps d’organiser un « conseil de famille sorcières » afin de comprendre pourquoi Mélopée a disparu de la circulation.

Et les nouvelles sont mauvaises : il se pourrait qu’un « Buveur de magie » soit dans les parages. Jean va être contraint, pour protéger sa famille, de s’armer de courage et de renouer avec son passé …

Le point sur la BD :

« Fils de Sorcières » se révèle être une magnifique adaptation du livre de Pierre Bottero. Une belle idée du scénariste Maxe L’hermenier, qui propose la collection Pépites aux Éditions Jungle afin d’adapter de grands classiques de la littérature en BD. Une initiative qui permet à des enfants qui n’aiment pas les « livres sans dessins » de découvrir de fabuleuses adaptations !

Ici, Maxe L’Hermenier passionne les lecteurs avec son récit, dynamique et intriguant, qui tient en haleine d’un bout à l’autre. Une histoire où chacun finit par trouver sa place, en étant sorciers ou non !!!

Il y ajoute un fascicule rassemblant des explications en fin de BD, ainsi qu’un quizz et quelques jeux portant sur le sujet ! Une façon ludique et amusante que chaque petit lecteur appréciera à sa juste valeur .

Les illustrations, très personnelles, de Steven Dhondt ont leur part dans l’envoûtement du lecteur ! Des graphismes « signés » de sa patte, architecturalement riches et des personnages aux traits expressifs.

La conclusion :

En adaptant des romans en BD jeunesse, les Éditions Jungle permettent à « tous » les enfants de découvrir de petites pépites comme celle-ci. (Les parents qui se plaisent à lire une histoire à leurs enfants le soir, aussi !)

« Fils de sorcières » aborde, d’une part, la question de solitude et de différence au sein même d’une famille et rappelle la force qu’elle peut avoir en restant unie, et en trouvant une place à chacun. Comme je le disais plus haut, une véritable ode à la famille !