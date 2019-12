En 1946, l’Unimog a fait sa première apparition. La légende de l’Unimog Mercedes Benz débute après la deuxième guerre mondiale en Allemagne et ses avantages sont régis pour mettre en valeur le peuple allemand humilié par la défaite contre les alliés. Il s’agit d’un véhicule à faible tonnelage, adaptable à tous les environnements et qui est susceptible de pouvoir batailler en toutes situations. L’unimog, un véhicule de légende est donc né et est présent encore de nos jours.

Albert Friedrich, le père du projet, a voulu créer un véhicule agricole léger, puissant et versatile.Il créa donc un véhicule avec la puissance nécessaire pour faire des transports de n’importe quel matériel, pouvant remorquer d’autres machines, et indispensable pour le travail des fermiers et paysans. Avec le temps, il est devenu non seulement un tracteur mais aussi un camion pour les pompiers et parfaits pour les routiers. La transformation de l’Unimog Les progrès techniques qui au cours des années ont été effectuer pour améliorer le véhicule, on fait de lui un camion qui est utile pour différents secteurs, que ce soit l’agriculture, les incendies, les sauvetages etc. l’Unimog, est aussi efficace en raison de sa puissance pour remorquer d’autres véhicules.