Alice Matheson, tome 6, L’origine du mal

L’origine du mal est le sixième et dernier tome de la série Alice Matheson. Une bande dessinée de Jean-Luc Istin et Philippe Vandaële, parue aux éditions Soleil, qui offre une conclusion spectaculaire et plutôt bien menée.

A la morgue, cet espace froid et silencieux, Alice prépare ses ustensiles. C’est l’endroit parfait pour faire ce qu’elle doit faire. C’est aussi le seul endroit où il n’y a pas de caméra. Morgane Baker, sa jeune patiente est allongée sur une table devant elle. La jeune femme a eu un début de vie heureux dans une famille semblable à bien d’autres. Jusqu’à ce que ses parents décèdent, suite à l’incendie de leur maison. Morgane était la seule survivante. C’est sa tante qui s’est chargée de son éducation. Morgane a traversé le pays dans tous les sens, changeant sans cesse de domicile. Rien de stable pour la jeune fille qu’elle était, elle n’arrivait pas à se faire d’amis. Puis, elle a contracté un cancer… Morgane ouvre les yeux et demande à Alice si elle ne deviendra pas une de ces choses, un zombie. Alice la rassure. La jeune femme n’a pas été mordue, il n’y a aucune raison qu’elle revienne à la vie…

Le récit est toujours découpé en plusieurs chapitres, rythmant ainsi le récit, dévoilant petit à petit l’intrigue. Alice a toujours ses pulsions de psychopathe, mais tente de les maitriser, car dans l’hôpital et au-dehors, dans les rues de Londres, c’est le chaos. L’épidémie prend une nouvelle ampleur et l’armée a des difficultés à contenir tout cela. L’enquête de Kitson se poursuit difficilement et Skinner et Alice continue de se mettre des bâtons dans les roues. Mais de son côté, l’héroïne tueuse, continue aussi ses investigations, pour découvrir qui se cache derrière tout cela. La bande dessinée est pleine de surprises, de révélations, de rebondissements, de secrets, de morts vivants et de scènes d’action, offrant une conclusion tout à fait satisfaisante et cela jusqu’au bout. Le dessin est également travaillé, avec un trait fluide et vif, un découpage bien exécuté, un graphisme qualitatif.

L’origine du mal est une bande dessinée qui vient conclure la série Alice Matheson, série d’anticipation avec des zombies, un hôpital, des expériences, une infirmière psychopathe, des flirts, des secrets, un passé terrible, une enquête…