Des nouveautés Janod pour les vacances !

La marque française Janod, spécialisée dans la création et fabrication de jouets et jeux, en bois et en carton, présente quelques nouveautés, pour ce début d’année, invitant ainsi à faire de nouvelles découvertes pour les enfants, pendant les vacances.

Depuis 1970, la marque française Janod accompagne les enfants dans le jeu et les découvertes, afin de s’éveiller au monde, petit à petit, tout en s’amusant. Pour ses 50 ans, cette année, la marque offre quelques nouveautés à découvrir. Il y a le culbuto Panda, des pyramides et des jouets de bain. D’autres sont à découvrir pour le mois de mars 2020.

France Net Infos a pu s’amuser, avec les petits de plus d’un an, avec le culbuto Panda. Un jouet en bois aux couleurs contrastées, pour les enfants de 12 à 36 mois, qui est adorable et qui ne cesse de basculer, pour le plus grand plaisir des bambins. Le panda est comme un puzzle en 3D, il est à démonter et à monter. L’animal se recompose à l’infini, pour s’amuser encore et encore, avec différentes pièces de bois, peintes à l’eau. Les enfants intercalent les couleurs, permettant de différencier, de jouer avec les contrastes et affinant ainsi leur sens de l’observation. La construction se fait de manière visuo-spatiale, apportant une nouvelle dynamique au jeu du puzzle et de l’encastrement. Les pièces de bois ne s’empilent que d’une seule façon, obligeant les bambins à bien repositionner l’ensemble. Les oreilles de l’animal sont en feutrine. La motricité fine est mise à rude épreuve, pour les plus jeunes, avec le culbuto qui n’est pas stable, favorisant la concentration et la dextérité.

D’autres découvertes sont à faire, avec différents jouets de bain, comme des barboteurs, des seaux d’activités, des livres, des balles sensorielles à lancer dans un panier, un jeu de mémo, un jeu de pêche, un puzzle, ou encore un narval à colorier. Il y a aussi deux pyramides en carton à reconstituer, offrant deux univers colorés et captivants. Dix éléments à monter les uns sur les autres, avec des chiffres, également, pour apprendre, tout en s’amusant, à compter !

Pour ce début d’année et pour les vacances qui approchent, la marque française Janod, qui fête ses 50 ans, présente quelques nouveautés, pour offrir aux enfants de quoi s’amuser, s’éveiller, tout en apprenant, découvrant, manipulant et créant.

La marque française Janod et ses nouveautés sont à retrouver par ici…