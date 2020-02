Forest USB , ses clés USB unique et originale en bois

Il est possible d’allier bois et technologie, comme le prouve l’entreprise Forest USB avec ses clés USB uniques et originales en bois. La société a toujours été fidèle à ses principes, derrière ses USB se cache sa passion pour le bois et son amour de l’environnement au service de la technique.

Qui est Forest USB ?

Le spécialiste de la personnalisation sur bois, présent depuis 5 ans.

Le premier fournisseur à proposer des objets personnalisables, par gravure laser ou couleur dés une pièce commandée, livraison comprise.

Création de la marque Wedding USB ( 2020) , pour le marché anglophone

Qu’est que propose Forest USB de différents par rapport à ces concurrents ?

Des USB pour les particuliers au designs originales, forme guitare, feuille, clefs, tonneaux de vins etc. à chaque fois personnalisable, un bon moyen de stocker des photos pour un évènement particulier, ou d'offrir un cadeau personnalisé dés 9,90€

Des USB pour les photographes pro ou amateurs, Forest USB, aide les nouveaux photographes aux faibles moyens à élever leur prestation, possibilité de commander à l’unité avec personnalisation au choix, pour l’évènement de leur choix. Livraison express en 7 jours ouvrables également en option.

– USB MARIAGE –

Des USB pour les associations, les professionnels, aux prix abordables, vendus par pack de 5, de 10 ou de 20, remises inscrites en description produit.

Participer à leur programme de partage, rendez vous sur leur site et sur la page Échantillon

Envoyez leur votre lien de partage, cela peut être simplement l'indexation de leur logo avec un lien cliquable depuis votre site Web ou Blog, un petit article sur la marque, sur l'un de leurs produits avec insertion de leur lien et le tour est joué.