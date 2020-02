Les fleurs de la mer Égée T1 : Un épopée ludique !

Envie d’aventures et soif de connaissances ?!!! « Les fleurs de la Mer Égée » est fait pour vous ! Ce tout nouveau seinen, publié chez Komikku Éditions à partir du 27 Février, vous fera voyager par les mers et les continents à l’époque de la Renaissance, grâce à deux pétillantes jeunes filles ! Une mine d’or de savoir et découvertes !!!

Le décor :

Qirim (Crimée actuelle) … Lisa, une jeune fille de 16 ans, se prépare pour aller « commercer » ses oeuvres d’art au cours d’un rassemblement où se croise nobles et riches demoiselles … Malheureusement, celles-ci ne sont intéressées que par des manuscrits d’histoires d’amour provenant de France, et Lisa sombre dans son ennui habituel !!! Elle souhaiterait tellement voyager, rencontrer d’autres cultures, découvrir d’autres continents … au lieu d’attendre qu’un homme soit intéressé par sa personne et la demande en mariage !

Mais, comme par magie, au milieu de la foule, apparait une nouvelle venue qui intrigue Lisa au plus haut point. C’est décidé, il faut qu’elle fasse sa connaissance, et, pour se faire, elle l’aborde et lui propose de lui faire visiter « sa » ville et ses spécialités culinaires. Puis, le gîte et le couvert chez elle. L’étrangère, au départ un peu étonnée par toute cette « précipitation » et cet intérêt à son égard, fini par accepter toutes les invitations de Lisa ! Commence alors une belle amitié, entre une jeune fille éprise de liberté, et cette Olha, fille de nobles marchands, à la recherche de sa jeune soeur.

Le début d’une épopée où elles découvriront ensemble, au delà des mers et des différents continents qu’elles traverseront, une multitude de choses nouvelles : culinaires, historiques, nature ….

Le point sur le manga :

Une bien joli découverte que ce seinen où l’auteur, Akame Hinoshita, a pris soin de bien renseigner toute l’époque qu’il nous expose ! Tout n’est que détails et savoirs : les villes, la cuisine de l’époque, l’importation et l’exportation, les chemins commerciaux maritimes, la navigation, les pirates … et quelques notions historiques sur les conflits de l’époque entre peuple !!! Comme je le disais plus haut, une mine de savoir !! L’auteur nous passionne tout en nous émerveillant de toutes ses informations et de ses graphismes rendant toute leur beauté au différentes villes visitées ! Ses deux protagonistes principales, participent également à cette envie de suivre les aventures, grâce à leurs caractères amusants et ingénus !

Ce premier tome « Les fleurs de la mer Égée » aux Éditions Komikku, nous embarque pour une fraiche épopée ludique à travers l’histoire et le temps !!

La conclusion :

En étant à la fois un bon divertissement et une oeuvre ludique, « Les fleurs de la mer Égée » aux Éditions Komikku, devient la parfaite série pour apprendre tout en lisant un manga !!!! Que demander de mieux, au lieu d’être obligé de se farcir des cours d’histoires ennuyeux ?!!! Akame Hinoshita explique avec humour, en fin de lecture, la conception de celui-ci . Une belle note d’humour sur laquelle finir cette première partie passionnante ! Je vous laisse admirer le travail :)