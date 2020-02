Rock en Seine 2020 – Rage Against The Machine clôturera le Festival

Rock en Seine 2020 – Ouverture de la billetterie le 12/02 à midi. Le Festival s’annonce chaud bouillant avec le concert unique en France du groupe de Metal-Rap ; Rage Against The Machine, le 1er septembre 2020 au Domaine de Saint-Cloud.

RAGE AGAINST THE MACHINE

FESTIVAL ROCK EN SEINE 2020

les 29, 30 août et 1er septembre 2020 au Domaine de Saint-Cloud (92)

Pas d’erreur, vous avez bien lu ! Le Festival innove avec un jour de pause. Le Domaine de Saint-Cloud vibrera le samedi 29, le dimanche 30 août 2020…. puis… pause…. et enfin le mardi 1er septembre. La raison ? La seule date en France de groupe américain Rage Against The Machine, une tête d’affiche « rockestigieuse » que s’offre Rock En Seine. Cette venue exceptionnelle sonne comme un pélerinage puisque le groupe s’était reformé pour le festival en 2008.

Comme chaque année, la programmation s’annonce délirante. À l’heure où nous écrivons cette article, la programmation de Rock en Seine 2020 est en préparation. Pour l’heure, nous ne connaissons que deux noms et pas des moindres ; Rage Against The Machine et Run The Jewels, tous deux programmés le mardi 1er septembre 2020.

Pas d’impatience, vous retrouverez dès que possible la programmation complète ci-dessous :

samedi 29 août 2020 :

dimanche 30 août 2020 :

mardi 1er septembre 2020 :

Run The Jewels

Rage Against The Machine

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE MERCREDI 12 FEVRIER À MIDI

https://www.rockenseine.com

Les informations sur l’édition 2020 n’ont pas encore été communiquée au sujet de la billetterie de Rock en Seine. Toutefois, l’année dernière, le prix des forfaits 3 jours était fixé à 159 euros, le forfait 2 jours au choix, à 115 euros et les pass jour à 69 euros tarif plein, 49 euros tarif réduit, pour le vendredi, le samedi ou le dimanche.