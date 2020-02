Le tourisme dentaire en plein développement

De nos jours, il est maintenant possible de réaliser des soins dans d’autres pays. En effet, il s’agit du tourisme médical, une pratique qui consiste à voyager à l’étranger pour obtenir une aide curative. Rattaché à ce tourisme médical, le tourisme dentaire s’est développé rapidement au sein de l’Europe. De ce fait, qu’est-ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle méthode de soin ?

Le tourisme dentaire

Qualifié comme une solution avantageuse pour se soigner, le tourisme dentaire est réputé pour être moins cher et remboursable. Comme il s’agit d’un tourisme, les patients ont souvent tendance à visiter le pays tout en bénéficiant de soins dentaires. Généralement, ce sont des pays européens tels que la Hongrie ou l’Espagne qui reçoit des patients étrangers. Comparé au niveau de vie occidentale, le mode de vie y est plus abordable et accessible pour tous.

Avec le développement de ce phénomène, on recense diverses cliniques qui proposent des tarifs réduits pour les touristes venues de loin. Pour information, on estime qu’aujourd’hui, plus de 15% de personnes partent pour l’étranger afin de se faire soigner. En tenant compte du montant élevé des interventions en France, de plus en plus de Français font appel à des services externes. D’après le CNSE, ou le Centre National de Soins à l’Étranger, environ 10% de personnes ont envisagé cette solution de tourisme dentaire.

Quels sont les avantages de cette pratique ?

En principe, le coût des soins dentaires est beaucoup moins cher qu’en France. Vu ce faible prix de prestation, il est tout à fait possible de réaliser des économies assez importantes. Disposant d’un frais de transport et d’hébergement bas, ces pays présentent de nombreux avantages comparés aux autres endroits. L’Europe de l’Est est surtout connue pour avoir un niveau de vie considérable, parfois même bas.

Avec ce prix de service abordable, les matériels destinés pour les soins des dents restent tout de même de haute qualité. De cette manière, grâce aux remboursements de la mutuelle et de la Sécurité Sociale, le coût y est presque 60% plus attirant. Concernant le voyage, il existe certaines agences qui sont uniquement dédiées aux tourismes dentaires. Que ce soit pour des implants dentaires ou pour les prothèses dentaires, ces établissements ont pour objectif d’accompagner les clients pendant leur séjour.

Comment faire du tourisme dentaire ?

Pour faire du tourisme dentaire, il existe plusieurs moyens qui permettent de faire des économies. La manière plus simple est de faire appel à une agence spécialisée dans l’organisation des soins dentaires. Chargés d’aider le client dans l’accomplissement de son voyage, ces prestataires disposent souvent d’une clinique partenaire qui reçoit les visiteurs. Avant de choisir une agence, il est essentiel de faire un devis pour pouvoir comparer les offres proposées.

Adopté par de plus en plus de Français, le tourisme dentaire est un moyen de faire des économies en se soignant à l’étranger. Grâce à ce genre de pratique, il est à la fois possible de recevoir des soins tout en visitant un pays. De plus, avec une agence spécialisée, le client sera accompagné lors de son voyage.