Feydeau Chambre 21 – la pièce dont Feydeau est le héros

METTEUR EN SCÈNE : Thierry Barbeau

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Lectures préparatives à la mise en scène. GRATUITES !

le 26 mars 2020 à 20h : Paris XVII – Studio Hebertot – 78 Bis Boulevard des Batignolles (gratuit)

le; 27 mars 2020 à 15h : La Roche S/Yon 85 – Théâtre à l’Italienne (gratuit)

NOTE D’INTENTION DES AUTEURS :

Feydeau, fin de siècle, c’est l’histoire d’un homme qui a vécu à 200 à l’heure .

Feydeau a tout vu et tout connu : le tout-Paris, les grands boulevards, le luxe, le pouvoir, les femmes et les jeunes hommes, les collections d’oeuvres d’art, la reconnaissance de ses pairs et la reconnaissance du public, les drogues, mais également la nostalgie, le doute créatif, les problèmes d’argent, la

solitude …

Et, quelques années plus tard, en 1919, c’est ce même homme qui finalement se retrouve en fin de vie au milieu de rien, avec un corps défaillant et un cerveau au fonctionnement chaotique…

La mort gagnera toujours trop tôt.