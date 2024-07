Déménagement : quelles solutions pour conserver vos meubles ?

Un déménagement implique bien souvent une délocalisation ponctuelle des meubles. Seulement, en raison de leur fragilité, ces biens ne peuvent être conservés dans n’importe quel endroit. Découvrez ici quelques solutions pour conserver vos meubles pendant la durée de votre déménagement.

Le garde meuble

Le garde meuble est la solution de conservation la plus intéressante. Elle consiste à ranger vos meubles et affaires sensibles dans un entrepôt ou un container de stockage individuel. Pour en profiter, il est nécessaire de solliciter les services d’une entreprise de garde meuble à Toulouse par exemple ou faire appel à un déménageur qui propose ce type de prestation.

Ces derniers se chargent du chargement et du rangement des meubles dans les containers ou les entrepôts. Par la même, ils sont les seuls qui soient habileté à décharger les meubles au cas où vous en auriez besoin.

Les meilleurs garde meubles du marché disposent d’une structure sécuritaire robuste qui garantit la protection des meubles et autres objets de valeur. Par exemple, ils disposent d’un service de sécurité, de télésurveillance, et d’un système anti intrusion.

De même, ces entrepôts de stockage sont spécialement conçus pour contenir des objets sensibles. Par conséquent, ils offrent une protection optimale contre les intempéries, l’humidité, la moisissure et tout autre élément susceptible d’affecter l’état de vos biens.

Le self-stockage



Ce service est généralement assimilé au garde-meuble. Pourtant, il s’agit de deux solutions distinctes. Le garde-meuble est une solution tout-en-un dans laquelle une entreprise propose la conservation, le chargement et la protection d’affaires personnelles.

Le self-stockage, quant à lui, consiste uniquement en la location d’un box. Il revient donc au client d’aménager son espace de stockage afin de ranger le plus de meubles possible. Aussi, dispose-t-il d’un libre accès à son box de stockage 7 jours/7 et 24 h/24.

Cela dit, la sécurité offerte par le self stockage est nettement moins importante que celle d’un garde-meuble. En effet, n’importe quelle personne disposant d’un box peut accéder au bâtiment de conservation. Bien que rare et difficile, il est tout à fait possible d’accéder à des box tiers. Cependant, les entreprises de self-stockages limitent ce risque en offrant certaines garanties de sécurité. Il s’agit entre autres des alarmes intrusion et des caméras de surveillance.

Le stockage mobile

Apparue depuis quelques années, cette solution consiste à stocker les meubles et objets sensibles dans un container mobile. Dans les faits, il faut solliciter les services d’une entreprise spécialisée dans les prestations de cette nature. Cette dernière se charge de vous faire parvenir un contenair dans lequel vous rangerez vos meubles.

Dès lors, l’entreprise ramène le container dans son entrepôt de stockage. Au moment de la récupération, le container vous est retourné afin que vous puissiez décharger vos biens.