Rosa & Louis – Ed. Sarbacane

Rosa & Louis est une bande dessinée jeunesse, de Ferdinand Lutz, parue aux éditions Sarbacane, en juin 2024. Un album qui présente un grand frère et une petite sœur qui vont s’installer dans un château hanté par de curieux fantômes, avec leurs parents et grand-mère.

Arrivés au château, les enfants trouvent cela stylé et trop cool ! Papa demande de monter les affaires et de commencer à les ranger. De plus, ils sont priés de surveiller leur langage. En effet, maintenant, ils vivent dans un château, donc ils doivent s’exprimer correctement ! Le frère et la sœur se reprennent en souriant. Avec des cartons dans les bras, ils montent un grand escalier, pour arriver chacun dans sa chambre. Rosa fouille dans son carton, pour chercher le plus important, sa baguette, son chapeau et sa cape de magicien. Quelqu’un la reprend, en demandant où se trouvent les chaussures de magicien… Devant elle se dresse un fantôme qui lui parle ! Rosa, hésitante, lui demande si c’est elle qui l’a fait apparaître sans faire exprès. Le fantôme fait rapidement comprendre que non, avant d’expliquer qu’il habite ici depuis 800 ans.

Avec ce déménagement, dans un château hanté, les jeunes lecteurs font la connaissance de Rosa et Louis, une petite sœur et un grand frère, forts amusants. Deux compères qui aiment s’amuser ensemble, mais aussi s’embêter, de temps à autre. Rosa souhaiterait devenir magicienne ou détective privée, tandis que Louis veut conquérir le cœur d’une camarade. La bande dessinée présente les aventures d’une fratrie, des gags de deux planches, dans un château hanté, entre bêtises, humour et amour. En effet, dans les coups durs, les enfants s’entraident toujours, même s’ils aiment bien se chamailler. L’univers est plaisant, proposant un château hanté et des fantômes qui vont venir aider les enfants, à grandir, entre autres. La famille, et leur rapport avec la maie malade offre aussi des moments touchants, abordant un sujet important. Le dessin reste rond, plaisant, assez simple et coloré.

Rosa & Louis est un album jeunesse, des éditions Sarbacane, qui présente un château, des fantômes, des enfants et des gags à gogo ! Un déménagement qui annonce une nouvelle vie pour Rosa et Louis, qui vont cohabiter avec des fantômes, pour un quotidien mouvementé !