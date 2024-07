Cat Power aux Folies Bergère : la chanteuse américaine revisite le répertoire de Bob Dylan !

Une fois n’est pas coutume, Cat Power est de retour à Paris avec un tour de chant inédit. Lors de la première de ses deux dates pariennes, la chanteuse a interprété les fameuses chansons que Bob Dylan avait livré au Royal Albert Hall en 1966, une performance originale qui avait vu le folksinger passer de l’acoustique à l’électrique en plein milieu du concert, s’attirant les foudres de spectateurs puristes folk et modifiant à jamais le cours du rock and roll.

Initialement programmées en avril dernier dans la magnifique salle art déco des Folies Bergère, ces deux dates parisiennes avaient du être reportées pour raison de santé. Ce lundi 15 juillet, les spectateurs ont enfin pu découvrir l’artiste dans ce nouveau tour de chant autour des chansons de Dylan. A 21h10, Cat Power investit la scène des Folies Bergère, accompagnée d’un guitariste et de l’un de ses deux pianistes. Avec une setlist identique à celle de 1966, aucune surprise. Le public sait déjà que le concert sera donné en deux temps : un set acoustique suivi d’un set électrique où les titres défileront dans l’ordre initial.

Le look de Cat Power a changé. Exit la frange et la longue chevelure brune. Cheveux coupés courts, smoking, louboutins aux pieds et fin foulard noir noué autour du cou, l’âge ne semble pas avoir d’emprise sur elle. Sur scène, aucun décor. Le plateau est habillé de trois amplis guitares, deux claviers et une batterie derrière lesquels trône six gros projecteurs. Dès « She Belongs to Me » la belle apparait très en voix. Le charme opère immédiatement grâce à ce timbre si caractéristique qui est sa signature vocale. A la fois un peu stressée mais heureuse d’être ici, la chanteuse égrène avec toute la suavité et l’élégance qui la caractérise une succession de classiques de Dylan. Le public a droit à une sublime version de « Visions of Johanna », un frissonnant « It’s All Over Now, Baby Blue », l’envoûtant « Just Like a Woman ». Sa voix suave , si envoûtante, si charnelle raisonne de façon phénoménale. Assis derrière ses claviers, le pianiste harmoniciste envoute la salle avec les passages instrumentaux à l’harmonica. Pour mieux combattre le stress, Cat Power se saisit de son mug, boit délicatement de petites gorgées de thé, retire délicatement ses talons aiguilles et se mets à danser pieds nus. Sur It’s All Over Now, Baby Blue, elle module la voix qui se fait un peu plus douce, chuchote parfois , pour mieux la pousser, l’appuyer en montée dans les aiguës. Sa gestuelle monte elle aussi en intensité. Voila qu’elle se déhanche un peu plus, agite les mains et les bras tel un pantin désarticulé. On pense à un Joe Cocker au féminin. Le tube « Mr. Tambourine Man » qu’elle dédie à son ami fJeff Dominguez décédé récemment, vient clore ce premier set.

Tandis que trois nouveaux musiciens entrent en scène, Cat power tourne les pages du carnet de chansons posé sur son pupitre où figure en grosses lettres « Electric ». Le groupe au complet se retrouve à l’arrière scène pour une séance très rock’n’roll, sous haute tension électrique. Ce soir, nous avons droit à de très belles versions de Tell Me, Momma, I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) Baby, Let Me Follow You Down, Just Like Tom Thumb’s Blues. On retrouve avec joie ces arrangements rock blues créatifs et plein de folie qui ont fait le succès de Bob Dylan à) l’époque. Cat power semble s’amuser plus que jamais micro à la main, esquissant quelques pas de danse très appréciés. Elle laisse volontiers la vedette à ses musiciens où la section basse batterie et le guitariste font des étincelles.

Suivent l’incandescent Leopard-Skin Pill-Box Hat, One Too Many Mornings et Ballad of a Thin Man, trois titres qui font monter d’un cran la tension dans la salle. Sur les premières mesures de Like a Rolling Stone, les spectacteurs se lèvent, smartphones à la main pour immortaliser l’instant. Ce tube légendaire fait toujours son petit effet. Après une heure trente d’un show sans temps mort, le public ressort comblé sur la bande son qui diffuse « Imagine » de Lennon.

A noter que Bob Dylan sera lui en concert à la Seine musicale, Boulogne-Billancourt les 24 et 25 octobre 2024.

Jean Christophe Mary

Titres joués :

Acoustic Set



She Belongs to Me

4th Time Around

Visions of Johanna

It’s All Over Now, Baby Blue

Desolation Row

Just Like a Woman

Mr. Tambourine Man

Electric Set



Tell Me, Momma

I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met)

Baby, Let Me Follow You Down

Just Like Tom Thumb’s Blues

Leopard-Skin Pill-Box Hat

One Too Many Mornings

Ballad of a Thin Man

Like a Rolling Stone