Et si cet été, nous nous mettions à l’art divinatoire des runes ? Ainsi, je vous propose de “Découvrir les Runes et leur pouvoir divinatoire” de Julie Destouches paru aux éditions Larousse. Ce livre relié et illustré est une exploration profonde de l’ancien art des runes, initialement pratiqué par les Vikings le tout dans un petit format facile à mettre dans un sac pour aller sur la plage. On vous en dit un peu plus.

Le tirage des runes, pratique ancestrale venue tout droit de Scandinavie, offre une méthode unique pour répondre aux interrogations et aux doutes qui jalonnent notre vie. Julie Destouches invite les lecteurs à s’ouvrir à leur intuition et à explorer les 24 runes qui composent cet ensemble symbolique chargé de significations profondes.

Un guide complet pour maîtriser les runes

Ce guide exhaustif est conçu pour vous fournir toutes les clés nécessaires à la compréhension et à l’utilisation des runes. Vous découvrirez l’histoire fascinante de chacune des 24 runes, leur signification et comment les interpréter efficacement lors de tirages divinatoires.

L’auteur ne se contente pas d’expliquer les runes ; elle enseigne également comment créer vos propres talismans en combinant ces symboles anciens. Que ce soit pour attirer la protection, la chance ou l’amour, les runes peuvent devenir des alliés précieux dans votre quotidien.

Divers tirages pour répondre à vos questions

Le livre propose plusieurs méthodes de tirage, chacune adaptée à des besoins spécifiques :

Tirage à 1 rune (Rune d'Odin) : Idéal pour une réponse rapide ou un message quotidien.

Tirage à 3 runes (Consultation des Nornes) : Analyse du passé, du présent et du futur pour éclairer toute situation.

Tirage à 5 runes (Croix de Thor) : Offre une vue d'ensemble détaillée avec les aspects actuels, les blocages, les atouts, les conséquences et la réponse.

Tirage à 7 runes (Tête de Mimir) : Explore la destinée avec la sagesse infinie de Mimir, le dieu décapité, pour des réponses plus profondes et spirituelles.

Jeux additionnels de 7 et 10 runes pour une exploration encore plus approfondie.

Vous l’aurez compris, il y a plusieurs tirages possibles selon la question à laquelle vous souhaitez répondre. Avec ce livre, vous pourrez ainsi découvrir ce que vous réserve l’avenir et sur quoi vous devez méditer exactement.

Création de talismans et activation

En plus des tirages, l’auteur vous guide sur la création et l’activation de votre propre jeu, auquel vous pourrez même donner un nom personnel. Vous apprendrez également comment fabriquer des talismans efficaces en utilisant les éléments naturels comme le feu, l’eau, la terre et l’air, renforçant ainsi votre connexion avec les énergies des runes.

Ainsi le livre de Julie Destouches est un voyage enrichissant dans un monde de symboles et de mystères, où chaque rune raconte une histoire et chaque tirage offre une nouvelle perspective sur la vie et le destin.

Que vous soyez novice ou initié, ce livre promet de vous guider avec expertise et clarté à travers l’art séculaire des runes, vous permettant d’explorer votre propre chemin spirituel tout en développant vos capacités divinatoires.

Vous allez adorer l’explorer !

A vos runes !

