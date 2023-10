“Créez vos runes magiques personnelles”, le nouveau livre de Marc Neu

Plongez dans le mysticisme ancien et l’art mystérieux de la divination avec le nouveau joyau de Marc Neu, “Créez vos runes magiques personnelles”, publié aux éditions Exergue faisant partie de la collection impressionnante “Les carnets de sorciers de Marc Neu”.

Ce livre est plus qu’un simple guide; c’est une invitation à redécouvrir et à personnaliser un ancien art pour l’adapter à notre époque.

Comme le dit l’adage, “Le symbole est dans l’œil de celui qui le voit”, et cela ne pourrait être plus vrai pour cette forme de magie. Dans cet univers, le symbole devient une entité vivante, vibre avec l’énergie et exige respect et connaissance. Et qui mieux que Marc Neu pour nous guider à travers cet art séculaire ?

Marc Neu brise nous entraîne dans les profondeurs de la puissance des runes. Il nous montre comment les mages ont sculpté, activé et utilisé ces symboles depuis des millénaires pour communiquer avec les dieux et invoquer des rituels magiques.

Immergez vous dans l’art de la divination des runes avec Marc Neu

L’ouvrage, doté d’illustrations envoûtantes, guide le lecteur étape par étape. Commencez par consacrer votre espace sacré, car chaque sorcier a besoin d’un sanctuaire où sa magie peut opérer sans entrave. Marc Neu vous initie ensuite aux nuances de la sélection du matériel, vous plongeant dans les secrets de chaque outil et de chaque composant. Car tout a une importance.

Mais le véritable trésor de ce carnet se trouve dans les chapitres ultérieurs. Apprendre à fabriquer vos propres runes, c’est un peu comme apprendre un nouveau langage. Qu’il soit gravé dans le bois, dans le cuir, modelé dans l’argile ou la pâte à sel voire esquissé sur le papier, chaque symbol possède une signification unique et une vibration particulière. Marc Neu dévoile les techniques pour créer et activer ces symboles afin qu’ils soient prêts à être utilisés pour des rituels magiques ou des tirages divinatoires.

En fin de compte, “Créez vos runes magiques personnelles” n’est pas seulement un livre; c’est un compendium de sagesse, une invitation à éveiller le mage qui sommeille en vous. Grâce à l’expertise de Marc Neu, vous découvrirez comment transformer le quotidien avec le pouvoir des runes. Que vous soyez novice ou vétéran dans le domaine de la sorcellerie, ce carnet est une ressource inestimable qui mérite une place de choix sur votre étagère. Embrassez la magie et laissez-la éclairer votre chemin.