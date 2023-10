Découvrez “Mes plus belles comptines : les couleurs”

L’univers des comptines est riche, intemporel et éducatif. Depuis toujours, elles bercent l’enfance, apprennent à compter, à reconnaître les animaux et… les couleurs ! Et c’est justement sur ce dernier thème que se penche le nouvel ouvrage illustré par Mélisande Luthringer, “Mes plus belles comptines les couleurs”.

Qui n’a jamais fredonné “Une souris verte” ou été bercé par la douce mélodie de “Pomme de reinette et pomme d’api”? Ce livre rassemble cinq comptines phares qui célèbrent les couleurs de notre monde. Que ce soit le trot d’un “petit cheval gris”, “noir et blanc” ou l’aventure d’avoir “ramassé des champignons”, chaque comptine est une invitation à un voyage coloré.

La force de cet ouvrage ne réside pas seulement dans le choix méticuleux des chants, mais également dans la magie des illustrations. Chaque double-page transporte l’enfant dans un univers où les mots prennent vie grâce à une grande image. Mélisande Luthringer, avec son coup de crayon délicat et imaginatif, donne corps et âme à ces mélodies qui ont traversé les générations.

“Mes plus belles comptines les couleurs” : Un arc-en-ciel de mélodies pour les tout-petits !

Mais “Mes plus belles comptines les couleurs” ne s’arrête pas là. Quelle belle surprise de découvrir que chaque comptine est équipée d’une puce-son ! Signalée par une rondelle rouge “Écoute et chante”, même les tout-petits, avec leurs petites mains curieuses, peuvent facilement activer cette fonction. En un instant, la chambre se remplit de la mélodie familière, permettant aux enfants et aux parents de chanter ensemble, créant ainsi des moments complices et mémorables.

Ce livre paru aux éditions Larousse jeunesse est bien plus qu’une collection de comptines. C’est une expérience sensorielle complète, mariant le visuel, l’auditif et l’émotionnel. Chaque lecture promet de nouveaux moments de découverte et d’émerveillement.

Pour tous ceux qui cherchent à initier leur enfant à la magie des couleurs et des sons, ou simplement à partager un doux moment de nostalgie, “Mes plus belles comptines les couleurs” est l’ouvrage incontournable de cette année. À offrir, à partager et à chanter sans modération !