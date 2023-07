Les puzzles de mes 3 ans aux éditions Grund

Les éditions Grund ont encore frappé fort avec leur tout dernier coffret, spécialement conçu pour les petits génies âgés de 3 ans : les puzzles et le bloc de coloriage sur le thème des animaux de la forêt. Cette boîte magique à emporter partout promet des heures de divertissement et d’apprentissage pour les tout-petits !

Au cœur de cette boîte merveilleuse, se cachent deux puzzles évolutifs aux illustrations captivantes. Avec 16 grandes pièces chacun, ces puzzles mettent en scène des scènes adorables d’animaux de la forêt qui charmeront à coup sûr les petits aventuriers. L’un des puzzles présente un groupe d’animaux jouant joyeusement ensemble, comprenant un renard malicieux, un ours affectueux, un lapin espiègle, et bien d’autres encore ! L’autre puzzle dépeint un paisible paysage forestier où les animaux dorment paisiblement sous la lueur de la lune.

Conçus pour les petits dès 3 ans, ces puzzles sont plus qu’un simple jeu. Ils sont un outil précieux pour améliorer la coordination main-œil de votre enfant, renforcer sa dextérité et développer sa motricité fine. En assemblant ces grandes pièces colorées, vos tout-petits apprendront tout en s’amusant, et leurs compétences cognitives se développeront harmonieusement.

Puzzles de Mes 3 Ans : Un Voyage Enchanté dans la Forêt !

Mais les surprises ne s’arrêtent pas là ! Cette boîte magique contient également un bloc de 24 coloriages mettant en scène les mêmes adorables animaux de la forêt. Votre enfant pourra ainsi laisser libre cours à son imagination et donner vie à ces merveilleuses créatures à l’aide de ses crayons de couleur préférés. Ces coloriages ludiques stimuleront sa créativité tout en lui offrant des moments de détente et de calme.

Les puzzles et les coloriages sont bien plus que des activités amusantes. Ils sont essentiels au développement des enfants, stimulant leur cerveau en pleine croissance tout en les aidant à acquérir de nouvelles compétences. En se plongeant dans ce monde magique de la forêt, vos tout-petits exploreront leur créativité, développeront leur patience et enrichiront leur vocabulaire en découvrant les différents noms des animaux qu’ils rencontrent.

Pratique à emporter partout, cette boîte est le compagnon idéal pour les sorties en famille, les voyages ou les moments tranquilles à la maison. Offrez à vos petits aventuriers ces puzzles et ce bloc de coloriage adaptés à leurs besoins et regardez-les grandir en s’émerveillant devant les mystères de la forêt enchantée.

Alors, ne cherchez plus ! Faites entrer la magie de la forêt dans la vie de vos enfants et offrez-leur cette boîte éducative et divertissante. Avec les éditions Grund, chaque moment devient une aventure palpitante pour les petits génies de 3 ans !

Lien amazon >>