Haribo – En route pour les vacances avec “Summer Piñata Party”

Et si on se régalait de délicieux bonbons qui pétillent et sentent bon l’été pendant la route des vacances ? Pour la seconde fois, Haribo propose la gamme « Summer Piñata Party » en édition limitée, remplie de gourmandises à partager, dans un esprit festif, pour les grands et les petits !

Des bonbons aux formes et saveurs estivales

Il suffit d’ouvrir une boîte d’assortiment de ces délicieux bonbons pour sentir cette douce odeur de l’été, fruitée à souhait. Au programme, des saveurs estivales qui se mélangent à merveille, un peu comme un cocktail que l’on aime déguster le soir, au bord de la mer. Les gourmands vont donc goûter à des bonbons au parfum de fraise, cerise, pêche, ananas et banane. De plus, leurs formes ne font que rappeler le plaisir d’être en vacances et de profiter du farniente : tongs, lunettes de soleil, glaces et dauphins. Soit, une gamme gourmande et colorée qui va combler les aficionados de pauses sucrées cet été.

Plusieurs formats disponibles en GMS

Et pour répondre aux envies de chacun, Haribo propose 8 formats différents, allant du sachet à la boîte grand format. Les sachets Multipacks ont cet avantage d’être plus petits et donc faciles à glisser dans un sac de plage. Il existe 4 versions : Dragibus, PIK, MAOAM, Mix. Et pour les plus gourmands, Haribo n’a pas oublié de proposer des formats boîtes qui permettent de découvrir plusieurs formes et saveurs dans la même gamme « Summer Piñata Party ». Au programme, des boîtes plus ou moins garnies, allant de 500g à 650g. Bref, de quoi se régaler durant nos semaines de vacances !

La collection « Summer Piñata Party » de Haribo a aussi ce petit côté convivial qui rappelle l’amusement que l’on peut ressentir lorsqu’on essaie d’exploser une Piñata. Une chose est sûre, en plus de nous régaler tout l’été, elle va également nous donner des envies d’aventures festives, et ça, on adore !