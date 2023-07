La dernière nouveauté Apple pourrait changer la donne pour les joueurs sur Mac

Si les ordinateurs Mac ont toujours eu la côte pour leur aspect futuriste et la simplicité de leur utilisation, ils ont toujours été boudés par les joueurs. En effet, jouer sur Mac n’a jamais été une chose facile. La plupart des créateurs de jeux s’orientent vers le PC qui offre plus de liberté et de possibilité pour l’univers du jeu. Ainsi, depuis longtemps, les joueurs boudent Macintosh et se résignent à jouer sur PC, même lorsqu’ils préfèrent utiliser un Mac pour leurs autres activités. Mais cette année, Apple a envoyé un message fort à tous les joueurs de la planète en proposant plus de jeux sur Mac. Pour la prochaine actualisation de l’interface Mac Sonoma, Apple proposera un « Mode Joueur » grâce à la sortie de son nouvel outil : le Game Porting Toolkit.

Mac et les jeux, une longue histoire conflictuelle

Réservée à l’origine pour les professionnels, la gamme d’ordinateurs Apple ne visait pas les joueurs de jeux vidéo et jusqu’à peu de temps, la marque de la pomme ne cherchait pas à les conquérir. Si les ordinateurs Mac sont tout aussi puissants que les PC, la difficulté d’installer des jeux dessus est liée au système d’exploitation qui est basé sur Unix. Il semble toutefois que les dirigeants d’Apple aient récemment décidé de changer l’image de leur marque en trouvant des solutions pour que les joueurs (une part de marché de plus en plus grande) puissent jouer à leurs jeux préférés sur les ordinateurs Mac. Ils proposeront ainsi une grande gamme de jeux sur Mac.

Un outil basé sur Wine

Apple a choisi de développer un outil pour favoriser l’importation des jeux initialement prévus pour PC en se basant sur la technologie Wine, une solution open-source qui est très populaire parmi les utilisateurs des systèmes d’exploitation Linux. Si Wine n’a pas toujours été à la hauteur et ne peut pas accueillir tous les jeux, cette solution représente une valeur fiable sur le marché. De nombreux utilisateurs Linux utilisent Wine au quotidien pour installer des jeux sur leur ordinateur ou pour utiliser des programmes généralement réservés à Windows. Le nouvel outil d’Apple promet de faire progresser cet outil pour permettre aux utilisateurs d’un Macintosh d’accéder à un éventail de jeux plus conséquent tout en intégrant les jeux conçus pour les PC.

Plus de jeux pour une expérience optimale

En plus d’être esthétiquement plus beaux que leurs homologues, les ordinateurs Mac sont réputés pour être fiables et puissants. Pour de nombreux utilisateurs, il ne leur manquait qu’une seule chose : la possibilité d’installer les meilleurs jeux du moment. Grâce à ce nouvel outil basé sur Wine, Apple reconsidère la valeur des jeux vidéo et va pouvoir proposer des jeux sur Mac en incluant dans son catalogue les jeux les plus populaires initialement réservés aux utilisateurs de PC.

Un outil innovant pour remplacer le directx

Pour jouer à des jeux, il faut généralement pouvoir installer des drivers du type DirectX. Cela était auparavant impossible sur Mac, ce qui rendait impossible l’installation de jeux destinés aux PC. Or, le lancement du nouvel Game Porting Toolkit de Apple apportera une équivalence appelée Metal 3 qui permettra de configurer la carte graphique pour pouvoir jouer à des jeux qui nécessitent un rendu visuel particulièrement léché. C’est le cas notamment des jeux les plus récents qui ont besoin d’accéder à toutes les ressources de la carte graphique.

Ainsi, si vous possédez un Mac et que vous aimez jouer, soyez juste un petit peu plus patient. Bientôt, vous pourrez jouer à tous vos jeux préférés sans avoir à changer d’ordinateur. Apple a enfin pris au sérieux le monde du Gaming et nous pouvons parier que ce premier outil n’est que le début d’une nouvelle ère du jeu sur Mac.