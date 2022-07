Le jeu vidéo, un art à part entière

Il y a encore quelques années, le jeu vidéo était une activité de niche pratiquée par quelques passionnés. Les héros de ce nouvel art étaient encore inconnus et tout le monde considérait le jeu vidéo comme une façon de créer un petit amusement sans grand fond. Mais, avec l’essor des nouvelles technologies et l’amélioration des performances, les développeurs ont pu laisser libre cours à leur imagination. D’abord en deux dimensions, puis en trois. Avec l’agrandissement de la mémoire et des graphismes bien plus élaborés, la fibre artistique a nécessairement dû se développer. Face à la myriade de jeux qui sortaient, il fallait se démarquer en produisant plus qu’un jeu, mais une œuvre.

Légende : Le jeu vidéo, tout comme la musique ou le cinéma, est un art autant qu’une industrie.

Aujourd’hui, la culture du jeu vidéo a su se fondre dans les arts, s’inspirant de certains comme elle en inspire d’autres. Mais pourquoi le jeu vidéo peut-il être considéré comme un art à part entière ? Qu’est-ce qui permet d’affirmer cela ?

Éléments de réponse.

Le jeu vidéo, un combiné de plusieurs arts

Si à ses débuts, les besoins d’un scénariste ou d’un directeur artistique étaient faibles pour créer un jeu vidéo, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Plus encore, le jeu vidéo puise aujourd’hui dans différents domaines pour créer son œuvre. Le son d’abord, avec parfois des compositeurs très célèbres, comme Hans Zimmer, le compositeur de génie qui règne sur le cinéma et qui a aussi participé à la composition de plusieurs jeux vidéo au cours de sa longue carrière. Les graphistes et développeurs doivent aussi rivaliser d’imagination pour impressionner des joueurs de plus en plus exigeants. Les blockbusters tentent donc de miser sur des graphismes réalistes.

Un autre pan du jeu vidéo, plus indépendant des grandes structures, préfère les petits jeux avec des personnages et des décors peints à la main comme dans King’s Quest, qui propose une direction artistique très atypique.

Le jeu vidéo recouvre donc plusieurs arts aujourd’hui, du dessin à la musique en passant par le cinéma pour choisir les angles de caméra du jeu. Ayant trouvé sa place au sein de la culture mondiale, le jeu vidéo est une industrie lucrative mais aussi très vivace artistiquement. À tel point que certains studios ou développeurs ont maintenant leurs propres réputations et fans.

Le créateur de jeux vidéo est devenu un véritable artiste.

Des développeurs considérés comme des auteurs

Dans le monde vidéoludique, il n’est pas rare de trouver un joueur qui préfère un studio ou un développeur en particulier. Hideo Kojima fait partie de ces figures considérées comme des génies pour certains, des imposteurs pour d’autres tant ses jeux sont clivants. Pour autant, sa série Metal Gear Solid a durablement marqué le jeu vidéo, et même ses contradicteurs admettent sa contribution à la culture vidéoludique.

Cette propension à regarder le studio derrière le jeu n’est pas une spécificité des joueurs de jeux narratifs sur console. Pour les jeux en ligne, le même processus se produit. Vegas Slots Online propose par exemple une sélection de jeux de casino par fournisseurs de logiciel casino, un excellent moyen de se concentrer sur des développeurs que l’on apprécie et sur leurs jeux tout en ayant une garantie de sécurité. Tout comme les autres développeurs, les créateurs de jeux de casino ont des forces et des faiblesses qui vous conviendront plus ou moins. Cette construction d’une atmosphère propre à chaque studio est le propre de l’art, avec une touche unique que tente de développer chaque acteur du marché pour essayer de se démarquer de son concurrent.

C’est cette envie de créer des œuvres qui a transformé le jeu vidéo en un art qui est une source d’inspiration pour des arts parfois bien plus anciens.

Le jeu vidéo influence les autres arts

Ready Player One, le film à succès de Steven Spielberg est un hommage vibrant à la pop culture. Bourré de référence au jeu vidéo, il est le symbole de ce qu’ont réussi les développeurs par passion.

Légende : Au-delà même des jeux, certaines consoles ou manettes vintage sont aujourd’hui considérées comme des objets de collection.

Mais ce n’est pas tout. Des films sont des remakes de jeux vidéo comme Assassin’s Creed ou encore Warcraft, des aventures hybrides commencent à germer, mêlant la littérature avec le jeu vidéo. Des livres dans l’univers de Mass Effect ne choque aujourd’hui plus personne. Plus encore, certains projets se développent sur plusieurs arts différents, comme Noara : La Dernière Lune, qui est un roman relatant des événements qui occurrent avant l’histoire d’un jeu vidéo construit dans le même univers. Les mondes vidéoludiques peuvent donc passer du roman au film pour retourner au jeu sans que cela ne paraisse étrange.

Une porosité entre les arts qui les nourrit les uns les autres, sans jamais les étouffer.