Lore Olympus Tome 2

Les éditions Hugo BD ont (enfin) édité le 7 juillet, le Tome 2 du roman graphique à succès “Lore Olympus” de l’autrice-illustratrice néo-zélandaise Rachel SMYTHE.

Après l’immense succès du Tome 1 qui réunissait les chapitres 1 à 25 de la série Webtoon, ce nouvel opus réunit les chapitres 26 à 49.

” Perséphone et Hadès se plaisent mais les obstacles s’accumulent : un journal people révèle qu’ils se connaissent, Menthé n’accepte pas la fin de son histoire avec Hadès et essaie de nuire à Perséphone. Et surtout, Apollon rôde, prêt à tourmenter Perséphone dès que l’occasion se présente… La solution viendra-t-elle d’Héra et du contrat de stage qu’elle crée pour que Perséphone travaille aux enfers auprès d’Hadès ?

Une chose est sûre, Perséphone n’est pas au bout de ses peines… “

AVIS

La suite de cette réécriture contemporaine à succès de l’une des histoires les plus connues de la mythologie grecque : l’enlèvement de Perséphone par Hadès est toujours aussi passionnante. Perséphone est un personnage fort et attachant qui devra surmonter bien des obstacles.

C’est toujours un plaisir de suivre cette vision moderne de l’idylle d’Hadès et Perséphone. Ce roman graphique plaira au plus grand nombre, qu’il s’agisse des amateurs de réécritures des grands mythes, des romans graphiques ou encore des histoires d’amour à rebondissements.

Amour, jalousie, trahison, tous les ingrédients sont là pour un récit haletant ! Hâte de retrouver Perséphone et Hadès dans le Tome 3…