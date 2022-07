Le guide spirituel de Souvigny vient de paraître aux Editions Salavtor, sous la direction de Christiane Keller. Ce livre est consacré à l’ensemble prieural de Souvigny (Allier), à son sanctuaire et à ses chemins.

Depuis quelques années, ce sanctuaire est en pleine expansion : après la restauration de son pèlerinage, il a été proclamé « sanctuaire de la paix » et est devenu l’une des vingt « Villes sanctuaires de France ». Plus de 10 000 visiteurs viennent admirer chaque été son patrimoine exceptionnel, 45 000 s’y pressent pour la fête médiévale. C’est également l’un des hauts lieux sur les chemins de Compostelle (GR®300 et GR®303) de Nevers à Clermont-Ferrand. L’équipe très dynamique du Centre Art, Culture et Foi à l’origine de ce projet, avec l’Association des Amis de Saint-Jacques en Bourbonnais, a rédigé ce guide et en assure la promotion locale.

Rappelant l’histoire de cette prieurale et celle des saints abbés de Cluny Mayeul et Odilon, artisans de paix, ce guide, illustré de dessins et de cartes, propose une dizaine d’itinéraires spirituels dans la prieurale et son écrin de verdure. Est aussi développée une série de chemins de pèlerinage et de randonnées avec, pour chacun, une citation, une illustration, une question sur le patrimoine sacré, un saint de la route, le témoignage d’un pèlerin, une méditation ou prière. Un guide pratique et une bibliographie complètent utilement ce panorama spirituel.

AVIS

Ce guide en format poche d’environ 200 pages est très bien conçu. Que ce soit pour un pèlerin ou pour un randonneur, chacun trouvera son bonheur en feuilletant cet ouvrage. Il ne vous reste plus qu’à partir découvrir Souvigny, en attendant une prochaine inscription de la ville sanctuaire au Patrimoine mondial de l’UNESCO ” Cluny et sites clunisiens européens”